Chính xác

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019:

- Biển 2 là biển “hết tất cả các lệnh cấm” (ký hiệu DP.135), báo đến hết đoạn đường mà nhiều biển báo cấm cùng hết hiệu lực. Biển có giá trị báo cho người lái xe biết hiệu lực của biển số P.121 (cự ly tối thiểu giữa hai xe) và nhiều biển cấm khác từ biển số P.125 (cấm vượt) đến biển số P.131 (cấm đỗ xe) được đặt trước đó cùng hết tác dụng. Đặc điểm nhận diện: có hình tròn, nền trắng, viền màu xanh lam, có 5 vạch chéo màu đen nhỏ bản rộng 1cm.

- Biển 3 là biển “hết cấm vượt” (ký hiệu DP.133), báo hết đoạn đường cấm vượt. Biển báo có giá trị báo cho người tham gia giao thông biết hiệu lực của các biển số P.125 (cấm vượt) và biển số P.126 (cấm ô tô tải vượt) hết tác dụng. Các xe cơ giới được phép vượt nhau nhưng phải theo quy định về điều kiện cho phép vượt nhau. Đặc điểm nhận diện: có hình tròn, nền trắng viền xanh, bên trong có hình 2 chiếc ô tô con, và có 5 vạch chéo màu đen.