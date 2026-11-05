1. Trong 3 biển sau đây, biển nào báo hiệu đường dành cho xe thô sơ?
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Biển 1
0%
- Biển 20%
- Biển 30%
- Cả 3 biển trên0%Chính xác
Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019, biển báo đường dành cho xe thô sơ được ký hiệu là R.304.
Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe thô sơ (kể cả xe của người tàn tật) và người đi bộ phải dùng đường dành riêng này để đi. Đồng thời cấm các xe cơ giới kể cả xe gắn máy, các xe được ưu tiên theo quy định đi vào đường đã đặt biển này, trừ trường hợp đi cắt ngang qua nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho xe thô sơ và người đi bộ.
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Biển báo giao thông
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