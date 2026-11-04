Chính xác

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019, biển báo tốc độ tối đa cho phép về ban đêm được ký hiệu là P.127a.

Biển P.127a được sử dụng để báo hiệu tốc độ tối đa về ban đêm cho phép các phương tiện lưu thông. Thường được đặt tại khu đông dân cư nhằm nâng cao tốc độ vận hành khi đường ít xe chạy. Người tham gia giao thông vào ban đêm thấy biển này thì không được vượt quá giá trị tốc độ ghi trên biển, trừ các phương tiện được ưu tiên theo quy định.

Đặc điểm nhận diện: hình chữ nhật; phần trên có hình vẽ màu tròn viền đỏ, nền đen với con số màu đỏ bên trong; phần dưới ghi nhận thời gian giới hạn tốc độ.