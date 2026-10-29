Chính xác

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019, biển báo 'đường cấm' được ký hiệu là P.101. Biển này dùng để báo đường cấm các loại phương tiện đi lại cả hai hướng, trừ các loại xe được ưu tiên theo quy định.

Biển đường cấm thường gặp ở tuyến đường đang thi công hoặc tuyến đường cấm các phương tiện qua lại vì lý do an ninh. Về đặc điểm nhận diện: hình tròn, nền trắng, viền màu đỏ.