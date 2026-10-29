Đối với tài xế xe tải, việc hiểu rõ ý nghĩa các biển báo cấm ô tô tải là điều cần thiết để tuân thủ luật giao thông, tránh những vi phạm đáng tiếc và đảm bảo an toàn khi lưu thông.
1. Biển nào cấm tất cả các xe, trừ xe ưu tiên theo luật định?
-
Biển 1
0%
- Biển 20%
- Cả 2 biển trên0%Chính xác
Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019, biển báo 'đường cấm' được ký hiệu là P.101. Biển này dùng để báo đường cấm các loại phương tiện đi lại cả hai hướng, trừ các loại xe được ưu tiên theo quy định.
Biển đường cấm thường gặp ở tuyến đường đang thi công hoặc tuyến đường cấm các phương tiện qua lại vì lý do an ninh. Về đặc điểm nhận diện: hình tròn, nền trắng, viền màu đỏ.
-
Xem thêm về:
-
Biển báo giao thông
Tin cùng chuyên mục
Tin mới
- Biển 2