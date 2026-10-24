Chính xác

Theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Việt Nam, biển báo “Hết tốc độ tối thiểu” được ký hiệu là R.307.

Về đặc điểm nhận diện: biển hết tốc độ tối thiểu có hình tròn, nền xanh dương, có số ghi nhận tốc độ tối thiểu cho phép di chuyển và có dấu gạch chéo màu đỏ.

Biển R.307 có giá trị báo cho người tham gia giao thông biết hết đoạn đường tốc độ tối thiểu, kể từ biển này các xe được phép chạy chậm hơn trị số ghi trên biển nhưng không được gây cản trở các xe khác.