Canh bạc "hai trong một"

Với việc VFF đặt ra những mục tiêu quan trọng cho HLV Kim Sang Sik ở hai mặt trận là SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026, chiến lược gia người Hàn Quốc chắc chắn sẽ ưu tiên cho U23 Việt Nam.

Kế hoạch triệu tập song song cả tuyển Việt Nam và U23 trong đợt FIFA Days tháng 10 tới đây tiếp tục được HLV Kim Sang Sik thực hiện nhằm hoàn thành các mục tiêu của 2 đội.

Đợt tập trung tới ở tuyển Việt Nam khả năng những gương mặt trẻ như Lý Đức, Văn Khang, Đình Bắc... tiếp tục có tên

Tất nhiên, giống như những đợt tập trung gần đây, thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng dành chỗ cho nhiều gương mặt U23 lên tuyển Việt Nam với mục đích giúp các cầu thủ trẻ làm quen với môi trường cạnh tranh cao hơn.

Ngoài những cái tên đã tương đối quen thuộc như Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang hay Lý Đức,… những nhân tố mới có phong độ tốt tại U23 Việt Nam thời gian qua là Minh Phúc, Anh Quân, Phi Hoàng khả năng được góp mặt ở tuyển Việt Nam.

Đây là một nước đi hợp lý nhằm dần trẻ hóa lực lượng, tạo ra một lớp kế cận đủ bản lĩnh và kinh nghiệm để gánh vác trọng trách trên tuyển Việt Nam trong tương lai.

Lợi bất cập hại?

Nhìn bề ngoài, kế hoạch của HLV Kim Sang Sik là hoàn toàn hợp lý. Nepal là đối thủ yếu, đây là thời điểm không thể tốt hơn để thử nghiệm nhân sự mới và xây dựng lực lượng cho tương lai mà không quá lo lắng về kết quả. Tuy nhiên, nếu nhìn ở một góc độ khác, toan tính này có thể là một con dao hai lưỡi.

Thực tế phải thừa nhận, dù có nhiều tiềm năng, không nhiều cầu thủ U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại có thể tiệm cận đẳng cấp và kinh nghiệm của các tuyển thủ quốc gia. Việc trao cơ hội cho họ đồng nghĩa với việc lấy đi thời gian thi đấu quý báu của bộ khung chính.

Tuy nhiên, để thực hiện các mục tiêu cùng tuyển Việt Nam hay U23 Việt Nam, HLV Kim Sang Sik cần toan tính kỹ lưỡng

Cần nhớ rằng, phía trước tuyển Việt Nam vẫn còn một trận đấu "sinh tử" với Malaysia tại vòng loại Asian Cup vào tháng 3/2026, nếu muốn giành vé tham dự giải đấu châu lục.

Để có thể lật ngược tình thế trước một Malaysia đang ngày càng mạnh, các cầu thủ trụ cột của tuyển Việt Nam cần có thêm thời gian thi đấu cùng nhau để nâng cao sự ăn ý, nhuần nhuyễn trong các mảng miếng chiến thuật.

Có thể nói, toan tính của HLV Kim Sang Sik là hướng tới tương lai dài hạn, xây dựng nền tảng bền vững từ U23 cho đến ĐTQG. Nhưng bài toán hóc búa của chiến lược gia người Hàn Quốc là làm sao cân bằng giữa việc thử nghiệm cầu thủ trẻ và đảm bảo sự ổn định cần thiết cho tuyển Việt Nam ở những trận cầu quan trọng trước mắt.

Liệu ông Kim Sang Sik sẽ ưu tiên xây tương lai hay tập trung vào hiện tại? Trận gặp Nepal tới đây chính là câu trả lời rõ nhất.