BMPT Terminator 2025 - ‘Kẻ săn lùng’ huyền thoại của Nga - vừa được nâng cấp với công nghệ chống drone tối tân, giáp động tiên tiến và hỏa lực khủng khiếp, hứa hẹn trở thành lá chắn thép bảo vệ xe tăng trong tác chiến hiện đại. Lô xe mới được Tập đoàn Rostec bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga tháng 10/2025 có gì khiến thế giới phải kinh ngạc? Khám phá ngay công nghệ đằng sau cỗ máy này.

Video: Rostec

Trong bối cảnh tác chiến hiện đại ngày càng phức tạp, với sự gia tăng của các mối đe dọa từ bộ binh chống tăng, máy bay không người lái (drone/uav) và môi trường đô thị chật hẹp, Nga đang đẩy mạnh việc nâng cấp và triển khai các phương tiện hỗ trợ chiến đấu tiên tiến.

Một trong những biểu tượng nổi bật là BMPT Terminator, hay còn gọi là Terminator, một loại xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng (tank support fighting vehicle) được thiết kế để bảo vệ các đơn vị tăng chính trong các trận đánh khốc liệt.

Ngày 1/10, Tập đoàn nhà nước Rostec (thông qua nhà máy Uralvagonzavod) đã bàn giao lô xe Terminator nâng cấp mới cho Quân đội Nga, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công nghệ thiết giáp của Moscow.

Lô xe này không chỉ đáp ứng nhu cầu cao từ Bộ Quốc phòng Nga mà còn tích hợp các công nghệ mới nhất, giúp Terminator trở thành ‘lá chắn sống’ hiệu quả hơn trên chiến trường.

BMPT Terminator 2025 của Nga tích hợp công nghệ đỉnh cao. Ảnh: Rostec/southfront.press

Nền tảng và vai trò chiến thuật

BMPT Terminator được phát triển dựa trên khung gầm của xe tăng chủ lực T-72, một nền tảng quen thuộc, đáng tin cậy đã được chứng minh qua hàng thập kỷ.

Với trọng lượng khoảng 45-50 tấn, xe được thiết kế chuyên biệt để hoạt động trong các môi trường phức tạp như đô thị hoặc địa hình kiên cố, nơi xe tăng chính dễ bị bộ binh chống tăng (ATGM) hoặc các mối đe dọa ẩn náu tấn công.

Terminator không thay thế xe tăng mà đóng vai trò hỗ trợ, tiêu diệt các mục tiêu nhẹ như bộ binh, phương tiện bọc thép nhẹ và công sự, đồng thời bảo vệ các đơn vị tăng khỏi các mối đe dọa cận chiến.

Kinh nghiệm từ các cuộc xung đột ở Chechnya, Syria (năm 2017) và Ukraine (từ 2022) đã chứng minh hiệu quả của nó, dẫn đến nhu cầu tăng vọt và các đơn đặt hàng lớn từ Bộ Quốc phòng Nga.

Terminator 2025. Ảnh: defence-blog.com/Telegram

Các nâng cấp công nghệ nổi bật trong phiên bản Terminator 2025

Phiên bản Terminator 2025 đại diện cho sự kết hợp tinh tế giữa kinh nghiệm chiến trường và đổi mới kỹ thuật, với các nâng cấp tập trung vào bảo vệ, hỏa lực và khả năng sống sót.

Các nhà thiết kế tại Uralvagonzavod đã liên tục cải tiến dựa trên phản hồi thực tế, biến Terminator thành một nền tảng đa năng hơn.

Hệ thống bảo vệ tiên tiến: Một trong những điểm nhấn lớn nhất là lớp giáp động (dynamic protection) được tăng cường, kết hợp với giáp bên hông bổ sung, giúp chống chịu tốt hơn trước các loại đạn xuyên giáp và mảnh văng.

Đặc biệt, Terminator mới được trang bị lưới chống drone (counter-drone cage armor), một công nghệ lấy cảm hứng từ các xe tăng T-90M ‘Proryv’ và T-72B3M, nhằm vô hiệu hóa các cuộc tấn công từ máy bay không người lái cảm tử.

Ngoài ra, hệ thống chiến tranh điện tử (electronic warfare systems) được tích hợp, có khả năng gây nhiễu tín hiệu drone và tên lửa dẫn đường, nâng cao khả năng sống sót trong môi trường điện tử hiện đại.

Hỏa lực đa năng và hệ thống kiểm soát lửa số hóa: Terminator nổi bật với khả năng tấn công đồng thời nhiều mục tiêu nhờ hệ thống kiểm soát lửa kỹ thuật số tiên tiến (advanced digital fire control system).

Hệ thống này cho phép xe bắn trúng lên đến 3 mục tiêu riêng biệt ở khoảng cách và góc độ khác nhau, cả ngày lẫn đêm, khi đang di chuyển.

Vũ khí chính bao gồm: Hai khẩu pháo tự động 30mm 2A42, có thể bắn 600-800 viên/phút, lý tưởng để tiêu diệt bộ binh và phương tiện nhẹ.

Bốn bệ phóng tên lửa chống tăng 9M120 Ataka, với tầm bắn lên đến 6km, trang bị đầu đạn tandem để xuyên thủng giáp phản ứng nổ.

Hai súng phóng lựu AG-17D cỡ 30mm và một súng máy đồng trục 7.62mm PKTM, đảm bảo khả năng áp chế bộ binh ở cự ly gần.

Những cải tiến này không chỉ tăng độ chính xác mà còn giảm thời gian phản ứng, giúp Terminator hoạt động hiệu quả trong các trận đánh hỗn loạn.

Khả năng di động và tích hợp: Dựa trên khung gầm T-72, Terminator duy trì tốc độ tối đa khoảng 60-65 km/h trên đường nhựa và khả năng vượt địa hình gồ ghề tương đương xe tăng, với hệ thống treo độc lập cải tiến để ổn định khi bắn di động.

Xe có thể hoạt động độc lập hoặc trong đội hình tăng, và các hệ thống điện tử mới cho phép tích hợp tốt hơn với mạng lưới chỉ huy chiến trường, chia sẻ dữ liệu thời gian thực.

Ảnh: Uralvagonzavod

Tiềm năng và thách thức

Việc bàn giao lô xe mới, ước tính vài chục chiếc trong đợt này, góp phần vào tổng số có thể lên đến vài trăm chiếc, diễn ra đúng dịp Ngày Lục quân Nga, phản ánh cam kết của Rostec trong việc đáp ứng đơn hàng lớn.

Terminator không chỉ được Nga sử dụng mà còn xuất khẩu sang Algeria và Kazakhstan, chứng tỏ sức hút toàn cầu.

Tuy nhiên, một số phân tích chỉ ra thách thức như sự thiếu đồng bộ hóa hoàn toàn với các xe tăng chủ lực, có thể phức tạp hóa logistics.

BMPT Terminator 2025 không chỉ là một phương tiện hỗ trợ mà còn là minh chứng cho sự thích ứng nhanh chóng của công nghệ Nga với tác chiến thế hệ mới.

Với lớp bảo vệ chống drone và EW tiên tiến, hỏa lực đa mục tiêu, Terminator hứa hẹn sẽ tiếp tục đóng vai trò then chốt trong các chiến dịch tương lai, giúp Quân đội Nga duy trì lợi thế trên chiến trường đô thị và hỗn hợp.