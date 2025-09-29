Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, tên lửa hành trình Barracuda-500 tầm bắn hơn 900km, tốc độ 926km/h, của Anduril Industries nổi lên như một vũ khí đột phá với chi phí thấp, khả năng tấn công nhóm và tính tự trị cao. Được Mỹ và Đài Loan (Trung Quốc) hợp tác sản xuất, liệu ‘drone nổ’ này có định hình lại chiến lược quốc phòng hiện đại? Khám phá công nghệ và tiềm năng chiến lược của Barracuda-500.

VIDEO: Anduril Industries/fonzeppelin.livejournal.com

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng, đặc biệt tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, tên lửa hành trình Barracuda-500 do công ty Anduril Industries (Mỹ) phát triển đang nổi lên như một giải pháp công nghệ đột phá.

Được thiết kế với trọng tâm là chi phí thấp, sản xuất hàng loạt và tính tự trị cao, Barracuda-500 không chỉ phục vụ nhu cầu của Không quân Mỹ mà còn mở rộng hợp tác quốc tế, nổi bật qua kế hoạch sản xuất chung với Đài Loan (Trung Quốc).

Dựa trên các nguồn anduril.com, defensenews.com, defence-blog.com, armyrecognition.com, topwar.ru.., bài phân tích sẽ khám phá sâu về công nghệ cốt lõi, khả năng kỹ thuật, chiến lược sản xuất và ý nghĩa chiến lược của hệ thống vũ khí này.

Nguyên mẫu tên lửa hành trình Barracuda-500 do Công ty Anduril chế tạo. Ảnh: Militarnyi

Nền tảng phát triển và thiết kế mô-đun

Barracuda-500 là thành viên của dòng tên lửa hành trình tự trị Barracuda do Anduril công bố vào tháng 9/2024, với mục tiêu lấp đầy khoảng trống trong kho vũ khí của Mỹ bằng cách cung cấp các phương tiện không người lái (UAV) giá rẻ, dễ dàng nâng cấp.

Thiết kế mô-đun là điểm nổi bật nhất, lấy cảm hứng từ ‘khối Lego’, cho phép thay thế các hệ thống con tiêu chuẩn một cách dễ dàng mà không cần thiết kế lại toàn bộ.

Cụ thể, tên lửa sử dụng kiến trúc hệ thống mở (Weapon Open System Architecture - WOSA), tích hợp phần cứng và phần mềm mô-đun, giúp giảm chi phí sản xuất khoảng 30% so với các tên lửa tương đương.

Điều này không chỉ tăng tốc độ phát triển mà còn hỗ trợ xuất khẩu và hợp tác với đồng minh, vì các quốc gia có thể tùy chỉnh theo nhu cầu riêng mà không vi phạm các quy định kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt.

Về nguồn gốc, Barracuda-500 được chọn tham gia chương trình Enterprise Test Vehicle (ETV) của Không quân Mỹ và Đơn vị Đổi mới Quốc phòng (DIU), với các thử nghiệm bay đầu tiên diễn ra vào tháng 9/2024.

Các bài kiểm tra này chứng minh khả năng phóng thẳng đứng từ hệ thống pallet hóa, bay tự trị hơn 30 phút, tiếp cận mục tiêu qua tọa độ GPS và dẫn đường cuối cùng tự động.

Đến năm 2025, dự án đã mở rộng sang hợp tác với Đài Loan (Trung Quốc), nơi Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Chung-Shan (NCSIST) của Đài Loan sẽ sản xuất hàng loạt tên lửa này thông qua chuyển giao công nghệ từ Anduril.

Mục tiêu là giữ giá dưới 6,5 triệu Đài tệ (khoảng 216.000 USD) mỗi quả, với toàn bộ dây chuyền sản xuất địa phương hóa để tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng.

Tên lửa hành trình Barracuda-500. Nguồn ảnh: Army Recognition Group

Khả năng kỹ thuật và hiệu suất của Barracuda-500

Tên lửa hành trình Barracuda-500 được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ tấn công nhóm (swarm attacks), hoạt động như một loại ‘drone nổ’ giá rẻ, nhằm áp đảo mục tiêu, đặc biệt là các tàu chiến.

Với khả năng tự trị cao và tính linh hoạt, tên lửa này đáp ứng nhu cầu tác chiến hiện đại.

Dưới đây là các thông số kỹ thuật chính được công bố từ các thử nghiệm.

Tên lửa có tầm bắn khoảng 926km, cho phép tấn công từ khoảng cách xa; Tải trọng khoảng 45kg, đủ để mang đầu đạn hoặc thiết bị phá hoại; Thời gian bay hơn 2 giờ, hỗ trợ các nhiệm vụ kéo dài; Tốc độ tối đa khoảng 926km/h, đảm bảo tiếp cận mục tiêu nhanh chóng.

Barracuda-500 chịu được lực gia tốc 5 G, phù hợp cho các pha bay phức tạp.

Phương thức phóng thẳng đứng từ pallet trên máy bay vận tải (C-17, C-130), gắn ngoài thân máy bay chiến đấu (F-15E, F-16, F-18E/F), hoặc phóng từ mặt đất di động.

Tên lửa được tích hợp công nghệ dẫn đường tự động, giao tiếp giữa các tên lửa, phát hiện mục tiêu độc lập, và khả năng thực hiện vai trò mồi nhử hoặc phối hợp tấn công đồng bộ.

Những đặc điểm này giúp Barracuda-500 trở thành một vũ khí hiệu quả, có thể hoạt động độc lập hoặc phối hợp trong các kịch bản chiến đấu phức tạp, từ tấn công trực tiếp đến làm gián đoạn hệ thống phòng thủ đối phương.

Thiết kế sử dụng linh kiện thương mại sẵn có giúp giảm độ phức tạp, chỉ cần không quá 10 công cụ để lắp ráp, từ đó hỗ trợ sản xuất quy mô lớn dự kiến bắt đầu từ năm 2026.

Mỹ đã giới thiệu tên lửa tầm xa mới giá rẻ Barracuda. Ảnh: Anduril Industries

Chiến lược sản xuất hàng loạt và ưu điểm công nghệ

Anduril áp dụng mô hình ‘sản xuất siêu quy mô’ (hyperscale production) cho Barracuda-500, dựa trên thiết kế đơn giản với ít bộ phận hơn, giúp dễ dàng mở rộng hoặc thu hẹp sản lượng theo nhu cầu chiến lược.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các cuộc xung đột hiện đại như xung đột Nga-Ukraine, nơi nhu cầu vũ khí giá rẻ và số lượng lớn trở thành yếu tố quyết định.

Với chi phí thấp và khả năng thích ứng cao, tên lửa này hỗ trợ chiến lược ‘bão hòa’ (saturation strategy), giúp các lực lượng nhỏ hơn như Đài Loan (Trung Quốc) đối phó với lợi thế số lượng của đối thủ lớn hơn.

Về mặt công nghệ, tính tự trị dựa trên phần mềm AI của Anduril, cho phép tên lửa phát hiện mục tiêu, điều chỉnh đường bay và phối hợp nhóm mà không phụ thuộc vào liên kết dữ liệu dễ bị nhiễu.

Điều này vượt trội so với các tên lửa truyền thống, vốn thường đắt đỏ và khó sản xuất hàng loạt do thiết kế phức tạp.

Tên lửa Barracuda 500. Ảnh: Topwar

Ý nghĩa chiến lược và bối cảnh địa chính trị

Barracuda-500 không chỉ là một sản phẩm công nghệ mà còn là biểu tượng của sự chuyển dịch trong chiến lược quốc phòng.

Đối với Mỹ, nó củng cố kho vũ khí bằng cách cung cấp lựa chọn giá rẻ cho các chương trình như ETV, giảm gánh nặng ngân sách trong khi tăng khả năng răn đe.

Việc sản xuất địa phương giúp Đài Loan tránh phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài trong trường hợp bị phong tỏa, đồng thời tăng cường liên minh.

Theo kế hoạch của Đài Loan, chi tiêu quốc phòng sẽ đạt 5% GDP vào năm 2030, với Barracuda-500 là một phần của chiến lược vũ khí chính xác giá rẻ, học hỏi từ các cuộc xung đột khu vực.

Trong bối cảnh rộng lớn hơn, tên lửa này góp phần vào kiến trúc răn đe khu vực, bổ trợ cho các đồng minh như Nhật Bản và Philippines.

Tuy nhiên, nó cũng có thể làm gia tăng ma sát xuyên eo biển, khi Trung Quốc coi đây là sự can thiệp của Mỹ.