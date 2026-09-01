Giữa tháng 8 vừa qua, trang Motorbiscuit dẫn lại nhiều nguồn tin từ Reuters và Tạp chí kinh doanh Đức Wirtschafts Woche cho rằng Porsche có thể đang lên kế hoạch khai tử Taycan - mẫu xe điện đầu tiên của hãng vào năm 2030.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh hãng xe thể thao Đức đang điều chỉnh chiến lược điện hóa, chuyển trọng tâm sang các mẫu xe hybrid và xe động cơ đốt trong, sau khi công ty chịu khoản lỗ đáng kể khoảng 3,9 tỷ euro (tương đương 4,5 tỷ USD) vào năm 2025.

Porsche đã giảm số lượng biến thể của dòng xe điện Taycan. Ảnh: Porsche

Nhưng mới đây, nhà sản xuất ô tô Đức đã làm rõ thông tin này và hé lộ về tương lai của mẫu xe điện này. Người phát ngôn Porsche cho biết hãng sẽ tiếp tục giảm số lượng biến thể Taycan nhằm đơn giản hóa quy trình sản xuất.

Porsche khẳng định: "Hiện tại chúng tôi chưa có kế hoạch ngừng sản xuất Taycan trong thời gian ngắn sắp tới", đồng thời bác bỏ cách hiểu rằng việc tinh giản dòng Taycan đồng nghĩa với việc dừng sản xuất mẫu xe này.

Tuy nhiên, cụm từ “trong thời gian ngắn” vẫn để ngỏ khả năng vòng đời của Porsche Taycan có thể bị dừng lại trong dài hạn. Vì vậy, mốc năm 2030 được nhắc đến trong các báo cáo trước đây chưa thể hoàn toàn bị loại bỏ.

Thực tế, Porsche đã phải điều chỉnh lại một số quy trình trong năm 2025 do nhu cầu xe điện thấp, dẫn đến lợi nhuận giảm kỷ lục. Năm ngoái, Porsche đã chịu một cú sốc tài chính lớn với doanh số bán hàng giảm 10%, khiến doanh thu giảm 12% xuống còn 37,2 tỷ USD, trong khi lợi nhuận hoạt động giảm tới 92,7%, còn khoảng 478 triệu USD.

Tại Trung Quốc, một trong những thị trường quan trọng của Porsche, doanh số giảm khiến thị phần của hãng từ 18% xuống 15%. Người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các thương hiệu ô tô nội địa, tạo sức ép lớn lên các hãng xe sang nước ngoài.

Tại Mỹ, Porsche cũng chịu tác động đáng kể từ mức thuế nhập khẩu 15%. Do toàn bộ xe Porsche bán tại Mỹ đều được nhập khẩu, chính sách này khiến chi phí của hãng tăng mạnh, ước tính lên tới 810 triệu USD trong năm 2025.

Dẫu vậy, một báo cáo gần đây của Reuters cho biết Porsche không có kế hoạch từ bỏ hoàn toàn xe điện. Thay vào đó, hãng sẽ tiếp tục phát triển và kinh doanh xe điện tại những thị trường có nhu cầu đủ lớn và khả năng sinh lời để đáp ứng các khoản đầu tư.

Ở thời điểm hiện tại, điều chắc chắn là Porsche Taycan chưa bị khai tử. Mẫu xe điện đầu tiên của Porsche sẽ tiếp tục được sản xuất, nhưng nhiều khả năng với danh mục phiên bản được tinh giản và chiến lược phụ thuộc nhiều hơn vào nhu cầu thực tế của từng thị trường.

Theo Motorbiscuit

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