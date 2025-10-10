Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sáng nay (10/10) chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế và các cơ quan liên quan về triển khai thực hiện Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã thảo luận, tập trung vào việc tham mưu hoàn thiện thể chế; nâng cao chất lượng nhân lực y tế; triển khai thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, kiểm tra sức khỏe học sinh, sinh viên, khám bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe cho người lao động.

Các đại biểu cũng thảo luận về việc tạo lập sổ sức khỏe cho toàn bộ người dân; về cải cách tài chính y tế, chính sách bảo hiểm y tế; thực hiện các giải pháp, biện pháp đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực y tế...

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, việc cụ thể hoá và tổ chức thực hiện chương trình hành động là rất quan trọng, quyết định sự thành công của nghị quyết. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư đã chỉ đạo quyết liệt: "Phải khắc phục bằng được tình trạng chủ trương thì đúng nhưng triển khai thực hiện không hiệu quả".

Ông nhấn mạnh, phải triển khai ngay trong năm 2025 bảo đảm tiến độ và chất lượng, phải để nhân dân và xã hội thấy rõ, giám sát được những thay đổi mang tính đột phá của nghị quyết quan trọng này.

Bộ Y tế đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 282 và tờ trình Quốc hội ban hành nghị quyết về các cơ chế, chính sách đột phá và 2 dự án Luật quan trọng là Luật Phòng bệnh và Luật Dân số ngay trong kỳ họp tháng 10/2025.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các ủy ban liên quan ưu tiên tối đa thời gian và nguồn lực để thảo luận, thông qua các nghị quyết và dự án luật này, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, tháo gỡ ngay các "điểm nghẽn, nút thắt" về thể chế.

Ông Trần Cẩm Tú cũng yêu cầu tập trung sắp xếp lại hệ thống y tế tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chính quyền 3 cấp. Ông nhấn mạnh, đây là vấn đề rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của toàn ngành.

Về nâng cao chất lượng nhân lực y tế, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị trước mắt cần ưu tiên tập trung nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 cho y tế dự phòng và y tế cơ sở.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị khẩn trương hoàn thiện các quy định về chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp ưu đãi nghề đặc thù cho cán bộ y tế để giữ chân và thu hút nhân lực. Các trường đại học trọng điểm được ưu tiên bố trí vốn phải tập trung phát triển đào tạo chuyên sâu đặc thù và nhân lực cho y tế cơ sở.

Bộ Y tế chủ động phối hợp với Bộ GD-ĐT tham mưu cho Chính phủ trong rà soát quy hoạch mạng lưới các trường đại học và phân cấp quản lý các cơ sở giáo dục đại học thuộc ngành y một cách khoa học, thực chất, hiệu quả, bảo đảm theo đúng tinh thần Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản

Thường trực Ban Bí thư đề nghị, các đề án, nhiệm vụ trong giai đoạn 2026-2030, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, đề án miễn viện phí, đề án khám sức khỏe định kỳ cho nhân dân mỗi năm một lần... phải được thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất.

Việc nghiên cứu, đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027 và các giải pháp giảm chi phí y tế trực tiếp từ người dân, tiến tới miễn viện phí toàn dân vào năm 2030 phải được thực hiện với lộ trình khoa học, công khai, minh bạch để đảm bảo nguồn lực bền vững cho y tế mà vẫn giảm gánh nặng tài chính cho người dân...

Ông cũng lưu ý tăng cường truyền thông sâu rộng về ý nghĩa của việc chủ động phòng bệnh, xây dựng văn hóa sức khỏe và các chính sách an sinh như miễn viện phí, khám sức khỏe định kỳ, giúp người dân hiểu đúng, thông suốt, ủng hộ.