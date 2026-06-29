Báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp và chi bộ đã kiểm tra 12.195 tổ chức đảng và 108.244 đảng viên, trong đó có 19.754 cấp ủy viên. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 40 tổ chức đảng và 361 đảng viên, có 126 cấp ủy viên; kết luận 32 tổ chức đảng và 312 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; phải thi hành kỷ luật 14 tổ chức đảng và 188 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 9 tổ chức đảng và 126 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 192 tổ chức đảng, 795 đảng viên, có 374 cấp ủy viên. Qua kiểm tra kết luận 150 tổ chức đảng và 699 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; phải thi hành kỷ luật 48 tổ chức đảng và 448 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 14 tổ chức đảng và 236 đảng viên; đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật 23 tổ chức đảng và 63 đảng viên.

Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 6.012 tổ chức đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật đảng đối với 2.377 tổ chức đảng; kiểm tra 187 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách, hoạt động sản xuất kinh doanh; kiểm tra 5.418 tổ chức đảng và 171.525 đảng viên về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí.

Về công tác giám sát, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các tỉnh, thành ủy tiếp tục đổi mới phương thức, chuyển từ tư duy “bị động” sang “chủ động”, thông qua đó giúp cấp ủy phát hiện sớm các "điểm nghẽn" và tháo gỡ khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở nhằm bảo đảm các quyết sách lớn, chiến lược của Đảng không chỉ nằm trên giấy mà được tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đi đúng định hướng ngay từ khi mới ban hành.

Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 53 tổ chức đảng và 2.310 đảng viên; trong đó Ban Bí thư thi hành kỷ luật 6 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 22 tổ chức đảng và 2.086 đảng viên; trong đó Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật 11 đảng viên…

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh yêu cầu toàn ngành tập trung kiểm tra, giám sát việc triển khai các nghị quyết chiến lược của Trung ương, đặc biệt là công tác chuyển đổi số, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác cán bộ và các nhiệm vụ trọng tâm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện nể nang, né tránh, "dĩ hòa vi quý" trong đánh giá, sử dụng cán bộ.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục đồng hành cùng địa phương, đơn vị trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chủ động tham mưu các giải pháp xử lý bảo đảm đúng quy định, khả thi, hiệu quả, góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển.

Ông Trần Sỹ Thanh đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp phải chủ động tham mưu cho cấp ủy, nhất là người đứng đầu, thường trực, ban thường vụ cấp ủy xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của địa phương, đơn vị; bám sát những vấn đề đang nổi cộm, nhạy cảm, phức tạp, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để tập trung kiểm tra, giám sát.

Công tác kiểm tra, giám sát phải hướng tới mục tiêu cùng cấp ủy, chính quyền và các cơ quan liên quan tìm ra giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển; không phải để làm phức tạp thêm vấn đề hay tạo ra những rào cản mới.

Các kết luận kiểm tra, giám sát phải bảo đảm tính thực tiễn, khả thi, sau kiểm tra công việc phải chuyển biến tích cực hơn, hiệu quả hơn.

Với công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở, ông lưu ý cần bám sát đặc điểm, điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị để lựa chọn trọng tâm, trọng điểm; tăng cường kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền và tổ chức bộ máy, bảo đảm xây dựng hệ thống chính trị liêm chính, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.