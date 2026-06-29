Ban Tổ chức Trung ương và toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động đổi mới mạnh mẽ phương pháp và lề lối làm việc; tham mưu nhiều cách làm mới, hiệu quả về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Toàn ngành đã tham mưu mô hình tổng thể hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp vận hành ổn định, thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Qua sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị ở cơ sở và chuẩn bị hội nghị sơ kết ở Trung ương bước đầu cho thấy mô hình mới đã thực sự tinh gọn - hiệu lực; gần dân - phục vụ tốt hơn; mở rộng không gian phát triển - tạo động lực mới.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản

Công tác cán bộ có một số chuyển biến tích cực; lần đầu tiên xây dựng được các tiêu chí cụ thể, rõ ràng, là bước chuyển quan trọng từ đánh giá định tính sang đánh giá theo sản phẩm, kết quả, tác động và dữ liệu kiểm chứng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 14.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc lưu ý, công tác tổ chức xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 14 cần tiếp cận với tư duy mới, tầm nhìn mới như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Thống nhất nhận thức công tác xây dựng Đảng, tổ chức, cán bộ là yếu tố cốt lõi của quản trị quốc gia”.

Ban Tổ chức Trung ương và toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu chiến lược, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực tổ chức thực thi cấp cơ sở, đổi mới và nâng tầm công tác tổ chức xây dựng Đảng trên những công việc lớn, nhiệm vụ trọng tâm.

Ban Tổ chức Trung ương cần tập trung tham mưu Bộ Chính trị trình Trung ương (tại hội nghị Trung ương 3) ban hành kết luận về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bên trong cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương gắn với xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới; chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Ông đề nghị tập trung tham mưu rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ cấp chiến lược từ nay đến cuối nhiệm kỳ, đồng thời chuẩn bị công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ Đại hội 15 và xa hơn theo lộ trình Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 đã đề ra.

Ban Tổ chức Trung ương và toàn ngành tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, đổi mới, "nâng tầm" vượt trội các quy định về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Duy Ngọc đề nghị nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; tham mưu đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cán bộ.

Ngành tổ chức xây dựng Đảng cần được xây dựng trong sạch vững mạnh, gương mẫu, tiên phong trong "hệ tham mưu chiến lược" hoạch định đường lối, chủ trương lớn của Đảng.

Nhấn mạnh yêu cầu này, ông đề nghị toàn ngành phải quyết tâm đổi mới mạnh mẽ tư duy, năng lực tham mưu chiến lược, chủ động nghiên cứu, dự báo, phát hiện sớm các vấn đề từ thực tiễn để tham mưu những chủ trương, đường lối chiến lược, giải quyết những vấn đề lớn đặt ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đội ngũ cán bộ toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng thực sự trung thành, kiên định, trí tuệ, bản lĩnh, gương mẫu, tinh thông nghiệp vụ; có tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học và năng lực quản trị hiện đại.



