Ngày 25/9, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Đại hội diễn ra từ ngày 4-5/10.

Đại hội sẽ tổng kết toàn diện việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng.

Tỉnh ủy Quảng Trị thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Ảnh: CTV

Chủ đề xuyên suốt của Đại hội là: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và khát vọng phát triển; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới trong khu vực miền Trung”.

Theo ông Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 1 cơ bản đã hoàn thành.

Ông Trần Ngọc Ánh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thông tin, Đại hội lần này sẽ không nhận hoa chúc mừng từ các địa phương, đơn vị. Ảnh: CTV

Tại Đại hội lần này, tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh có tốc độ tăng trưởng nhanh, là trung tâm năng lượng, logistics và du lịch của khu vực miền Trung. Đến năm 2045, phấn đấu vươn lên nhóm tỉnh phát triển khá, có hệ thống hạ tầng đồng bộ, kinh tế xanh và bền vững, xã hội văn minh, công bằng.

Ông Trần Ngọc Ánh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho biết, Đại hội lần này sẽ không nhận hoa chúc mừng từ các địa phương, đơn vị.

Cũng tại buổi họp báo, Tỉnh ủy Quảng Trị thông tin về số lượng nhân sự Ban chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ tăng thêm 2 người vào cấp ủy so với hiện tại.

Trước đây, sau khi sáp nhập tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh có 60 người, đến nay được bổ sung thêm 2 người là Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030 được chỉ định gồm 17 người. Nhân sự Thường trực Tỉnh ủy có 1 bí thư và 4 phó bí thư, phù hợp với quy định tỉnh Quảng Trị có không quá 4 phó bí thư Tỉnh ủy.