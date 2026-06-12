Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định hồ sơ chính sách Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Góp ý vào dự thảo, Bộ Công an nhận định hồ sơ dự thảo chính sách hiện mới đề cập đến việc quản lý hoạt động quảng cáo sản phẩm trên không gian mạng, trong khi thực tế các đối tượng vi phạm đang có xu hướng chuyển sang tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng thông qua các sàn thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok.

Vì vậy, Bộ Công an cho rằng dự thảo luật cần bổ sung các quy định cụ thể về trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội đối với hoạt động kinh doanh thực phẩm.

Bộ Công an đề xuất các nền tảng phải có trách nhiệm xác thực danh tính người bán thực phẩm, yêu cầu lưu trữ thông tin và dữ liệu giao dịch, đồng thời cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu để phục vụ công tác quản lý, thanh tra, điều tra theo quy định pháp luật.

Ảnh minh họa: Nam Khánh

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đề nghị các nền tảng có trách nhiệm lưu trữ dữ liệu giao dịch và cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu phục vụ thanh tra, kiểm tra, điều tra và xử lý vi phạm. Các sàn thương mại có trách nhiệm gỡ bỏ sản phẩm đã bị cơ quan chức năng cảnh báo hoặc xác định có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Bộ Công an cho rằng việc kiểm soát hiệu quả hoạt động kinh doanh thực phẩm trên môi trường mạng đòi hỏi phải có cơ chế ràng buộc trách nhiệm đối với các đơn vị vận hành nền tảng, thay vì chỉ xử lý người bán sau khi vi phạm đã xảy ra.

Tiếp thu các ý kiến trên, Bộ Y tế cho biết sẽ bổ sung quy định về trách nhiệm của chủ quản nền tảng thương mại điện tử trong dự thảo Luật An toàn thực phẩm sửa đổi.

Cụ thể, các nền tảng sẽ phải xây dựng cơ chế kiểm duyệt, yêu cầu người bán cung cấp và công khai các giấy tờ pháp lý liên quan đến sản phẩm theo quy định của pháp luật.

Dự thảo định hướng quy định trách nhiệm liên đới đối với nền tảng trong trường hợp không thực hiện các biện pháp kiểm duyệt cần thiết, dẫn đến việc xảy ra sự cố an toàn thực phẩm gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Ngoài ra, các sàn sẽ phải thực hiện việc cung cấp thông tin và dữ liệu giao dịch cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định.

Đề xuất tăng cường chế tài, nâng cao trách nhiệm của các chủ thể trong toàn bộ chuỗi cung ứng

Đáng chú ý, Bộ Công an còn đề xuất nhiều quy định theo hướng tăng cường chế tài và nâng cao trách nhiệm của các chủ thể trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Cụ thể, Bộ Công an kiến nghị bổ sung tiêu chí xác định hành vi xâm phạm an toàn thực phẩm ở mức độ nguy hiểm để làm căn cứ xử lý hình sự. Theo đó, những hành vi cố ý sử dụng chất cấm, chất độc hại trong sản xuất thực phẩm cần bị xử lý ngay cả khi chưa gây ra hậu quả thực tế, thay vì chỉ xử lý sau khi đã xảy ra thiệt hại.

Mọi mắt xích trong chuỗi cung ứng thực phẩm phải có hệ thống lưu trữ dữ liệu số và có khả năng kết nối với trung tâm dữ liệu quốc gia nhằm phục vụ công tác giám sát, truy xuất nguồn gốc và điều tra khi cần thiết.

Một số đề xuất khác cũng được đưa ra như bổ sung cơ chế khen thưởng đối với người dân phát hiện và tố giác vi phạm; áp dụng hình thức xử phạt hành chính dựa trên doanh thu của doanh nghiệp kèm theo các hình phạt bổ sung để tăng tính răn đe.

Ngoài ra, Bộ Công an đề xuất quy định trách nhiệm chặt chẽ hơn, yêu cầu các đơn vị phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa hành vi cố ý gây nhiễm bẩn, kiểm soát rủi ro trong toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh và chịu trách nhiệm nghiêm ngặt, trực tiếp đối với sản phẩm đưa ra thị trường.

Về các kiến nghị này, Bộ Y tế cho biết tổ soạn thảo sẽ tiếp tục xem xét, nghiên cứu trong quá trình xây dựng và hoàn thiện dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).