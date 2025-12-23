Tại SEA Games 33, thể thao Công an nhân dân (CAND) Việt Nam đóng góp cho đoàn thể thao Việt Nam 50 HLV, VĐV, thi đấu ở 15 môn. Đây là số lượng HLV, VĐV đông nhất của thể thao CAND từng được triệu tập tranh tài ở một kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh, 4 HCV và lập 3 Kỷ lục SEA Games, và đồng đội nhận quyết định tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân

Các VĐV thể thao CAND xuất sắc giành 11 HCV, 9 HCB, 7 HCĐ, góp sức vào kết quả chung của đoàn TTVN (87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ), đứng thứ Ba toàn đoàn. Đáng chú ý, xạ thủ Trịnh Thu Vinh- người giành 4 HCV, phá 3 kỷ lục SEA Games hay Đình Bắc, nhân tố chủ chốt giúp U22 Việt Nam giành HCV bóng đá nam, đều là những VĐV đang phục vụ trong màu áo thể thao CAND.

Tại buổi lễ gặp mặt, biểu dương tổ chức chiều 23/12, với thành tích xuất sắc tại SEA Games 33, Bộ Công an đã trao bằng khen cho các VĐV, HLV có thành tích xuất sắc tại SEA Games 33. Các VĐV được thưởng 30 triệu đồng cho HCV, 20 triệu đồng HCB và 10 triệu đồng HCĐ. Bộ Công an cũng công bố quyết định tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân đối với Trịnh Thu Vinh (bắn súng), Nguyễn Ngọc Trâm (karate).

Đình Bắc và các đồng đội U22 Việt Nam tại lễ biểu dương HLV, VĐV đạt thành tích cao tại SEA Games 33 của Bộ Công an

Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cống hiến của đội ngũ HLV, VĐV thể thao CAND. Đồng thời nhấn mạnh thể thao là một bộ phận quan trọng trong chiến lược xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế bản lĩnh thể thao CAND trên đấu trường quốc gia và quốc tế.