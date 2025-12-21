Kết thúc SEA Games 33, bắn súng là một trong những môn thi đấu thành công nhất của đoàn TTVN. Các xạ thủ Việt Nam xuất sắc giành 8 HCV, 5 HCB, 1 HCĐ, phá 4 kỷ lục, đứng đầu toàn đoàn. Thành tích của tuyển bắn súng Việt Nam vượt chỉ tiêu đề ra 1 HCV, cho thấy sự nỗ lực tuyệt vời của các VĐV.

Thi đấu nổi bật ở tuyển bắn súng Việt Nam là Trịnh Thu Vinh. Xạ thủ sinh năm 2000 để lại những màn thi đấu đầy cảm xúc, khiến người xem trải qua cảm giác căng thẳng tới nghẹt thở rồi vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.

Thu Vinh thi đấu đầy bản lĩnh. Ảnh: S.N

Ngay ở ngày thi đấu đầu tiên, nhận nhiệm vụ "lĩnh ấn tiên phong" cho tuyển bắn súng Việt Nam, Thu Vinh giành HCV 10m súng ngắn hơi đồng đội (cùng Nguyễn Thùy Trang và Triệu Thị Hoa Hồng) và HCV 10m súng ngắn hơi cá nhân.

Những ngày thi đấu tiếp theo, xạ thủ đoàn ngành công an giành thêm 2 HCV ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ, 25m súng ngắn đồng đội nữ, đoạt một HCB 10m súng ngắn hơi đôi nam nữ cùng Phạm Quang Huy, để khép lại SEA Games với tổng 4 HCV.

Đặc biệt, trong 4 HCV này, Thu Vinh phá tới 3 kỷ lục (nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân, đồng đội nữ và 25m súng ngắn cá nhân nữ) - điều mà chưa có xạ thủ Việt Nam nào làm được trong lịch sử các kỳ SEA Games.

Ở SEA Games gần nhất, Thu Vinh chỉ giành 1 HCB, 1 HCĐ. Với những gì thể hiện cùng thành tích cực ấn tượng tại SEA Games năm nay, xạ thủ quê Thanh Hóa có bước tiến vượt bậc cả về chuyên môn và thành tích.

Trịnh Thu Vinh có kỳ SEA Games rất thành công. Ảnh: S.N

Với 4 HCV, 1 HCB cùng 3 kỷ lục mới được thiết lập, Thu Vinh trở thành VĐV xuất sắc nhất đoàn TTVN tại SEA Games 33.

Trao đổi với VietNamNet, HLV Trần Quốc Cường của tuyển bắn súng Việt Nam cho biết, việc Thu Vinh được chọn là VĐV hay nhất SEA Games là hoàn xứng đáng, bởi bắn súng không chỉ là môn thể thao đòi hỏi quá trình tập luyện, thi đấu có sự tập trung cao nhất, vô cùng khắc nghiệt, mà đa số những nội dung Thu Vinh giành HCV đều có trong chương trình thi đấu của Asiad và Olympic.

Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 33, ông Nguyễn Hồng Minh, khẳng định Thu Vinh là một trong những VĐV xuất sắc nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại, nằm trong danh sách các VĐV được đầu tư trọng điểm hướng tới đấu trường châu lục và thế giới.

Trịnh Thu Vinh được vào ngành công an Xạ thủ Trịnh Thu Vinh và võ sĩ karate Nguyễn Ngọc Trâm được tuyển dụng vào biên chế ngành công an. Đây là phần thưởng rất xứng đáng với Trịnh Thu Vinh cũng như Ngọc Trâm, sau những cống hiến, giành nhiều vinh quang về cho tổ quốc tại đấu trường SEA Games 33.

Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)