U23 Việt Nam trở lại sau SEA Games, 'làm nóng' cho giải châu Á
Các cầu thủ U23 Việt Nam trở lại tập luyện, sẵn sàng cho VCK U23 châu Á 2026 với quyết tâm đi sâu tại giải.
Ảnh: Hồ Hải Hoàng
Khuất Văn Khang nhìn nhận U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu gặp các đối thủ mạnh, nhưng anh và các đồng đội nỗ lực hết sức đi sâu tại VCK U23 châu Á 2026.
