u23 viet nam 4.jpg
Sau 3 ngày nghỉ ngơi, chiều 23/12, U23 Việt Nam trở lại tập luyện tại Hà Nội, chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026.
u23 viet nam 8.jpg
Ở đợt tập trung lần này, HLV Kim Sang Sik gọi bổ sung Vỹ Hào và Văn Hà.
u23 viet nam 10.jpg
Danh sách U23 Việt Nam hiện tại là 25 cầu thủ.
u23 viet nam 7.jpg
Đình Bắc và các đồng đội vừa giành HCV SEA Games nên rất tự tin.
u23 viet nam 6.jpg
Các cầu thủ tập luyện tích cực chuẩn bị cho giải châu Á.
u23 viet nam 1.jpg
Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và chủ nhà U23 Saudi Arabia. 
u23 viet nam 5.jpg
Theo lịch thi đấu, Đình Bắc và các đồng đội lần lượt chạm trán Jordan (6/1), Kyrgyzstan (9/1) và Saudi Arabia (12/1). 
u23 viet nam 2.jpg
Mục tiêu của đoàn quân HLV Kim Sang Sik là vượt qua vòng bảng.
u23 viet nam 9.jpg
U23 Việt Nam lên đường sang Qatar tập huấn vào ngày 26/12, có một trận giao hữu với U23 Syria tại đây. Ngày 1/1/2026, thầy trò HLV Kim Sang Sik di chuyển sang Saudi Arabia tham dự VCK U23 châu Á.

Ảnh: Hồ Hải Hoàng