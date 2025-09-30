XEM VIDEO:

Ngày 30/9, Trung tá Nguyễn Phúc Trường - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ry (TP Đà Nẵng) xác nhận, đơn vị vừa huy động lực lượng, phối hợp với người dân di dời 6 ngôi nhà tại thôn Pứt (xã Hùng Sơn) ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm.

Theo đó, do ảnh hưởng của bão số 10, tại khu dân cư thôn Pứt xuất hiện nhiều điểm bị sạt lở nguy cơ kéo đổ sập nhiều ngôi nhà.

Cán bộ, chiến sĩ chung sức cùng người dân bảo vệ từng mái nhà.

Trước tình hình này, sáng 30/9, Đồn Biên phòng Ga Ry đã cử 20 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng chức năng địa phương và bà con, hợp sức khiêng nguyên căn 6 ngôi nhà đến vị trí an toàn, thay vì tháo dỡ từng phần.

Cách làm này giúp rút ngắn thời gian, hạn chế hư hỏng tài sản, đồng thời tạo điều kiện để các hộ dân sớm ổn định nơi ở sau bão.

UBND xã Hùng Sơn cho biết, đợt mưa bão vừa qua đã gây sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến 10 hộ dân tại thôn Ga’nil và Pứt, vùi lấp hơn 0,7ha ruộng tại thôn Ki’noonh, làm chết 5 con bò và 1 con trâu.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry phối hợp cùng bà con nhấc, xoay và di chuyển nhà dân đến vị trí an toàn

Những căn nhà được khiêng đến vị trí an toàn

Tại điểm Trường Tiểu học thôn Pứt, taluy âm bị khoét sâu. Nhiều đập dâng đầu nguồn hư hỏng, khiến hàng trăm hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Toàn xã hiện có trên 35 điểm sạt lở trên các tuyến đường liên thôn, gây chia cắt, đi lại khó khăn. Nhiều khu tái định cư tại các thôn Ga’nil, Pứt, G’lao, Ating… cũng bị đất đá tràn xuống.

Ngoài việc di dời nhà cửa, lực lượng chức năng còn hỗ trợ một công dân Lào bị bệnh nặng lưu trú tại thôn Atu 2 (xã Hùng Sơn). Các chiến sĩ đã dùng võng khiêng người này ra tới Cửa khẩu phụ Tây Giang để hoàn tất thủ tục xuất nhập cảnh, trở về quê dưỡng bệnh.

Ảnh, clip: Trúc Hà