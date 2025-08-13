Theo kế hoạch, từ 7h ngày 13/8 đến 17h ngày 15/8, Bộ GD-ĐT phối hợp với các cơ sở đào tạo rà soát toàn bộ cơ sở dữ liệu thí sinh đăng ký nguyện vọng trên hệ thống chung, chuẩn bị quy trình lọc ảo.

Ngày 16/8, các trường tải cơ sở dữ liệu trên hệ thống và tổ chức xét tuyển.

Như vậy, từ ngày 16/8 đến 17h ngày 20/8, Bộ GD-ĐT cùng các cơ sở đào tạo chính thức bước vào quy trình lọc ảo gồm 6 lần. Lần lọc ảo thứ 6 kết thúc vào 16h30 ngày 20/8.

Hệ thống hỗ trợ xét tuyển của Bộ GD-ĐT bảo đảm mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất.

Theo kế hoạch, các cơ sở đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn và thí sinh trúng tuyển đại học năm 2025 trước 17h ngày 22/8.

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, đến 17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống. Rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.

Các cơ sở đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn và thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 22/8.

Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống trước 17h ngày 30/8.

Tính đến hết ngày 28/7 - hạn đăng ký xét tuyển trên Hệ thống của Bộ GD-ĐT - có 849.544 thí sinh đăng ký xét tuyển năm 2025, chiếm tỷ lệ 73,23%. Như vậy, có hơn 310.400 thí sinh đã không đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng năm 2025.

Cũng theo thống kê của Bộ GD-ĐT, tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng năm 2025 là 7.615.560. Theo đó, mỗi thí sinh đăng ký trung bình khoảng 9 nguyện vọng.