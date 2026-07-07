Bảo đảm các thí sinh đủ điều kiện vẫn kịp thời gian đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang làm rõ vi phạm, đối tượng trong vụ việc; trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân dân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với trường hợp sai phạm; sớm công bố chính thức kết quả điều tra để kịp thời có phương án xử lý, khắc phục hậu quả.

Phương án xử lý phải đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh, tính công bằng trong tuyển sinh đại học, cao đẳng, bảo đảm các thí sinh đủ điều kiện vẫn kịp thời gian đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Vũ Mừng.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, cơ quan liên quan ướng dẫn, phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang trong công tác xử lý, khắc phục hậu quả; trong đó, lưu ý bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của thí sinh, bảo vệ, áp dụng phương án có lợi cho quyền học tập hợp pháp của thí sinh theo quy định.

Trên cơ sở báo cáo đề xuất, kiến nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang, Bộ GD-ĐT xem xét, quyết định phương án khắc phục hậu quả theo thẩm quyền, đúng quy định và yêu cầu bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của thí sinh; hoàn thành trước ngày 10/7.

Rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên cả nước

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ GD-ĐT chủ trì tiếp tục rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của các địa phương trên cả nước. Trường hợp phát hiện thấy những vấn đề bất thường, kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền.

Đồng thời, khẩn trương, rà soát quy chế, quy định tổ chức kỳ thi, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong tất cả các khâu, các bước của kỳ thi (như sử dụng máy quét cầm tay, lắp camera tại phòng thi, công tác nhân sự tham gia kỳ thi...); có văn bản chấn chỉnh các địa phương, các cơ sở giáo dục liên quan đến công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT, không để tái diễn tình trạng vi phạm quy chế thi và quy định pháp luật.

Trước đó, liên quan những bất thường trong vụ hơn 140 học sinh Tuyên Quang được điểm 10 môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngày 6/7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (sinh năm 1998, giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, trước những phân tích dữ liệu chỉ ra hiện tượng tập trung điểm cao tại một cụm thi thuộc tỉnh Lào Cai, Sở GD-ĐT tỉnh này cũng đã vào cuộc kiểm tra về kết quả điểm thi môn Toán. Ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai xác nhận với VietNamNet, đơn vị đã vào cuộc rà soát, xác minh.

Theo ông Chung, việc xác minh nêu trên được Sở GD-ĐT tỉnh chủ động thực hiện, đến nay tỉnh chưa nhận được văn bản của các đơn vị chức năng về việc yêu cầu kiểm tra, xác minh. Theo đại diện Sở GD-ĐT Lào Cai, kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy "chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường".

"Chúng tôi đã rà soát lại toàn bộ quy trình từ lúc lúc coi thi cho đến các bước sau đó. Bên cạnh đó, Sở rà soát phổ điểm, rà soát đối chiếu với với với kết quả học tập 3 năm của các em. Về cơ bản các em này đều có kết quả học tập rất tốt, tất cả 100% đều là học sinh giỏi, điểm toán của các em đều rất cao", ông Chung thông tin.