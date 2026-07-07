Đồng thời, Bộ GD-ĐT cũng có văn bản gửi Giám đốc các Sở GD-ĐT yêu cầu chủ động phát hiện, kiểm tra, xác minh và xử lý các dấu hiệu bất thường (nếu có).

Bộ yêu cầu các Sở GD-ĐT tổng hợp kết quả rà soát, kiểm tra, xác minh; đánh giá nguyên nhân đối với các trường hợp có dấu hiệu bất thường (nếu có). Đồng thời, kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường công tác tổ chức kỳ thi trong thời gian tới và gửi báo cáo về Bộ trước ngày 10/7.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu Giám đốc Sở GD-ĐT các tỉnh/thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện; báo cáo đúng thời hạn và chịu trách nhiệm về kết quả rà soát.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Vũ Mừng.

Trước đó, theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang làm rõ vi phạm, đối tượng trong vụ việc; trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân dân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với trường hợp sai phạm; sớm công bố chính thức kết quả điều tra để kịp thời có phương án xử lý, khắc phục hậu quả.

Phương án xử lý phải đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh, tính công bằng trong tuyển sinh đại học, cao đẳng, bảo đảm các thí sinh đủ điều kiện vẫn kịp thời gian đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, cơ quan liên quan ướng dẫn, phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang trong công tác xử lý, khắc phục hậu quả; trong đó, lưu ý bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của thí sinh, bảo vệ, áp dụng phương án có lợi cho quyền học tập hợp pháp của thí sinh theo quy định.

Trên cơ sở báo cáo đề xuất, kiến nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang, Bộ GD-ĐT xem xét, quyết định phương án khắc phục hậu quả theo thẩm quyền, đúng quy định và yêu cầu bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của thí sinh; hoàn thành trước ngày 10/7.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ GD-ĐT chủ trì tiếp tục rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của các địa phương trên cả nước. Trường hợp phát hiện thấy những vấn đề bất thường, kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền.

Đồng thời, khẩn trương, rà soát quy chế, quy định tổ chức kỳ thi, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong tất cả các khâu, các bước của kỳ thi (như sử dụng máy quét cầm tay, lắp camera tại phòng thi, công tác nhân sự tham gia kỳ thi...); có văn bản chấn chỉnh các địa phương, các cơ sở giáo dục liên quan đến công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT, không để tái diễn tình trạng vi phạm quy chế thi và quy định pháp luật.