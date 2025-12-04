91,6% học sinh tiểu học và 50,5% học sinh trung học đã sử dụng học bạ số

Tại Hội nghị “Chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo” lần đầu tiên do Bộ GD-ĐT tổ chức ngày 3–4/12, Bộ cho biết giai đoạn 2022–2025 đã chứng kiến nhiều kết quả tích cực trong chuyển đổi số. Cơ sở dữ liệu giáo dục quốc gia đã được xây dựng ở tất cả các bậc học; 50.000 cơ sở giáo dục, hơn 27 triệu hồ sơ học sinh và gần 2 triệu hồ sơ giáo viên, cán bộ quản lý đã được số hóa. Các nền tảng quan trọng như học bạ số, văn bằng số đang được triển khai và tiến tới kết nối với hệ thống dữ liệu quốc gia.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc cho biết các địa phương đang mở rộng việc sử dụng học bạ số gắn với dịch vụ công trực tuyến. Đến cuối năm học 2024–2025, 91,6% học sinh tiểu học và 50,5% học sinh trung học đã dùng học bạ số. Nhiều tỉnh thành đã tích hợp học bạ số vào VNeID để tuyển sinh, xác nhận kết quả học tập, chuyển trường và thực hiện thủ tục trực tuyến, góp phần minh bạch, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân. Nhiều thủ tục giáo dục đã được cắt giảm và cung cấp trực tuyến toàn trình.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc cho biết phát biểu tại hội nghị. Ảnh: UEH

Chuyển đổi số cũng đang làm thay đổi hoạt động quản trị trường học. Các hệ thống quản trị như LMS, SMAS, VnEdu… được sử dụng rộng rãi với đầy đủ phân hệ quản lý. Thanh toán không dùng tiền mặt được đẩy mạnh, giúp công khai thu chi và giảm lạm thu. Các hoạt động như xây dựng kế hoạch giáo dục, xếp thời khóa biểu tự động, sinh hoạt chuyên môn và họp trực tuyến đã trở nên phổ biến.

Trong dạy học, công nghệ số và AI thúc đẩy đổi mới phương pháp. Lớp học ảo, học liệu số và phân tích dữ liệu học tập bằng AI giúp tăng tính linh hoạt, cá thể hóa và chuyển quá trình dạy học từ truyền thụ sang tổ chức hoạt động. Giai đoạn 2022-2025, giáo dục phổ thông hoàn thành 10/19 mục tiêu chuyển đổi số; giáo dục đại học hoàn thành trước hạn 4/13 mục tiêu và cơ bản đạt 6/13 mục tiêu còn lại.

Bộ GD-ĐT đánh giá quá trình chuyển đổi số vẫn đối mặt nhiều thách thức như thiếu đồng bộ dữ liệu, năng lực số của giáo viên chưa đồng đều, học liệu số còn thiếu và khả năng cá nhân hóa học tập chưa phủ rộng.

3 yếu tố mang tính quyết định

Ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT, cho rằng chuyển đổi số chỉ thực sự diễn ra khi có 3 thay đổi mang tính căn bản: không dùng tiền mặt, không dùng giấy và tiến tới không dùng đến con người ở nhiều nhóm công việc. Những thay đổi này sẽ buộc toàn bộ hệ thống chuyển sang vận hành dựa trên dữ liệu - nền tảng cốt lõi của chuyển đổi số.

Theo ông Hoàng Công Khuê, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Thành Nam, chuyển đổi số không đơn thuần là đưa thiết bị vào lớp học mà là đổi mới phương pháp sư phạm, cơ chế quản trị và mô hình dạy - học, đặc biệt trong bối cảnh triển khai Chương trình GDPT 2018 theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học, đòi hỏi học liệu số tương tác, nền tảng quản trị thông minh, công cụ AI phân tích dữ liệu học tập và hạ tầng đồng bộ để hiện thực hóa cá nhân hóa giáo dục.

Những yêu cầu mới bao gồm học liệu số tương tác cao, nền tảng quản trị nhà trường, AI hỗ trợ cá nhân hóa, hạ tầng số đồng bộ. Dữ liệu khảo sát cho thấy 76% giáo viên đã sử dụng AI và 87% học sinh THCS nhận thức được lợi ích của AI đối với học tập, phản ánh nhu cầu thực tế về giải pháp giáo dục số.

Ông Hoàng Công Khuê, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Thành Nam cho rằng 76% giáo viên đã sử dụng AI và 87% học sinh THCS nhận thức được lợi ích của AI. Ảnh: UEH

Vụ Giáo dục phổ thông đề xuất 5 nhóm giải pháp đến năm 2030: Các địa phương chủ động bố trí nguồn lực hạ tầng công nghệ thông tin; Xây dựng cơ sở dữ liệu giáo dục phổ thông gắn kết với dữ liệu dân cư và đảm bảo an toàn thông tin; Phát triển nền tảng giáo dục và trường học thông minh, hoàn thiện học bạ số theo mã định danh cá nhân; Kết nối dữ liệu giáo dục với thị trường lao động; nâng chuẩn năng lực số và trí tuệ nhân tạo cho giáo viên, học sinh và ban hành chương trình giáo dục AI cấp phổ thông.

Những giải pháp này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để chuyển đổi số trong giáo dục đi vào chiều sâu, đồng bộ, hiệu quả, góp phần xây dựng hệ sinh thái giáo dục số quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh mới.