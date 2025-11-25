Năm 2026, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐH Quốc gia Hà Nội không sử dụng học bạ THPT làm phương thức xét tuyển cho tất cả các ngành đào tạo.

Năm ngoái, trường xét học bạ cho 5/8 ngành với 2 phương thức: xét kết hợp học bạ với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc xét học bạ với kết quả thi năng khiếu.

Năm 2026, trường dự kiến tuyển sinh theo 5 phương thức xét tuyển, gồm:

- Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) của ĐH Quốc gia Hà Nội: Thí sinh sử dụng điểm bài thi HSA để xét tuyển vào các ngành theo ngưỡng điểm nhận hồ sơ được công bố.

- Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Sử dụng điểm thi THPT theo tổ hợp xét tuyển phù hợp với từng ngành.

- Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và thi năng khiếu: Áp dụng cho các ngành yêu cầu năng khiếu, bao gồm các chương trình: Thiết kế và sáng tạo (Thời trang và sáng tạo, Đồ họa công nghệ số, Thiết kế nội thất bền vững); Nghệ thuật thị giác (Nhiếp ảnh nghệ thuật, Nghệ thuật tạo hình đương đại); Kiến trúc và Thiết kế cảnh quan.

- Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: Áp dụng đối với thí sinh sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hợp lệ (IELTS, TOEFL iBT…).

- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Thực hiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT và hướng dẫn của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Đề án tuyển sinh đại học năm 2026 của trường sẽ được công bố chính thức tại địa chỉ: https://sis.vnu.edu.vn/sis.vnu.edu.vn, thí sinh có thể theo dõi để cập nhật mã ngành, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển và các mốc thời gian tuyển sinh quan trọng.