Với phương thức thi tuyển

Thi tuyển nhà giáo sẽ gồm 2 vòng:

Vòng 1 kiểm tra kiến thức chung bằng hình thức trắc nghiệm trên máy vi tính, gồm 2 phần:

- Phần I: Kiến thức chung với 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật nhà giáo, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành Giáo dục, về vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi là 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ gồm 30 câu hỏi, thi trong 30 phút, theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thí sinh dự thi bằng một trong năm ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc; hoặc lựa chọn một ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm, hoặc tiếng dân tộc thiểu số đối với các vị trí cần sử dụng tiếng dân tộc thiểu số.

Đối với vị trí việc làm không yêu cầu ngoại ngữ thì không phải tổ chức thi Phần II.

Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Kết quả vòng 1 được tính theo số câu trả lời đúng của từng phần thi. Người dự tuyển đạt từ 50% số câu hỏi đúng trở lên ở mỗi phần thi sẽ được tham dự vòng 2.

Trường hợp tổ chức thi ngoại ngữ, người dự tuyển không phải nộp chứng chỉ; nếu đạt yêu cầu thì được coi là đáp ứng tiêu chuẩn ngoại ngữ.

Các trường hợp sẽ được miễn phần thi ngoại ngữ gồm:

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm) ở trình độ tương đương hoặc cao hơn trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí dự tuyển.

+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm) ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc đương nhiên được công nhận theo quy định của pháp luật.

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên môn chuẩn đầu ra về ngoại ngữ theo quy định có giá trị tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn về ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

+ Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số khi dự tuyển vào vị trí liên quan trực tiếp đến người dân tộc thiểu số hoặc công tác tại vùng dân tộc thiểu số; hoặc là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào các vị trí này.

Vòng 2 đánh giá năng lực ứng viên nhà giáo thông qua thực hành sư phạm, nhằm kiểm tra kiến thức và kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm.

Việc đánh giá có thể thực hiện trực tiếp bằng thực hành giảng dạy, phỏng vấn, xử lý tình huống sư phạm hoặc kết hợp các hình thức; đánh giá gián tiếp thông qua thi viết, hoặc kết hợp cả hai.

Hội đồng thi quyết định hình thức thi vòng 2, đồng thời hướng dẫn nội dung, phạm vi kiến thức thực hành, bảo đảm công khai, bình đẳng, minh bạch. Thang điểm vòng 2 là 100 điểm.

Với phương thức xét tuyển

Theo dự thảo, việc xét tuyển nhà giáo được thực hiện theo 2 vòng:

Vòng 1 kiểm tra điều kiện dự tuyển căn cứ Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm; người đáp ứng đủ điều kiện được tham dự vòng 2.

Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu trình độ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng, bản mô tả công việc và khung năng lực, cơ quan tuyển dụng phải thông báo rõ yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ. Hội đồng tuyển dụng kiểm tra việc đáp ứng yêu cầu này trên cơ sở thông tin người dự tuyển kê khai; sau khi trúng tuyển, người trúng tuyển nộp bản sao văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

Vòng 2 được thực hiện theo quy định như của vòng 2 hình thức thi tuyển nhà giáo.

Xác định người trúng tuyển

Dù thi tuyển hay xét tuyển, người trúng tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Điểm vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có tổng điểm vòng 2 cộng điểm ưu tiên (nếu có) xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 2 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng, người trúng tuyển là người có kết quả phần thi kiến thức chung tại vòng 1 cao hơn. Nếu vẫn chưa xác định được, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định.