Cụ thể, người hỏi đặt trường hợp giáo viên được nhà trường phân công giảng dạy chính khóa môn A (ví dụ môn Tin học), nhưng giáo viên này có bằng cấp hợp pháp để dạy môn B (ví dụ môn Toán). Giáo viên muốn tổ chức dạy thêm môn Toán ngoài trường (có thu tiền) cho chính những học sinh mà mình đang dạy môn Tin học tại trường.

Theo người hỏi, đối với quy định giáo viên không được tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường (có thu tiền) đối với "học sinh mà mình đang được nhà trường phân công dạy theo kế hoạch giáo dục", hiện đang phát sinh 2 cách hiểu trái ngược nhau trong trường hợp giáo viên dạy "chéo môn": Được hay không được phép.

Người hỏi đề nghị Bộ GD-ĐT xem xét, có văn bản hướng dẫn cụ thể khái niệm "phân công dạy" tính theo môn học hay tính theo học sinh/lớp học để các cơ sở giáo dục có căn cứ thống nhất thực hiện.

Ảnh minh họa: Thanh Hùng.

Về vấn đề này, Bộ GD-ĐT trả lời, tại khoản 4 Điều 4 Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 19/2026/TT-BGDĐT) lấy đối tượng học sinh mà giáo viên được nhà trường phân công giảng dạy theo kế hoạch giáo dục làm căn cứ xác định phạm vi áp dụng, không xác định theo môn học mà giáo viên được phân công giảng dạy hoặc môn học tổ chức dạy thêm.

Vì vậy, giáo viên không được tổ chức dạy thêm có thu tiền đối với học sinh mà mình được phân công giảng dạy theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Quy định này nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích có thể phát sinh từ mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục, bảo đảm tính khách quan, công bằng trong hoạt động dạy thêm, học thêm.