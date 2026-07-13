Vụ việc bắt đầu từ đầu tháng 7, khi kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được công bố và một hiện tượng bất thường xuất hiện tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang.

Cụ thể, kết quả thống kê cho thấy, tỉnh Tuyên Quang có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, trên tổng số hơn 17.000 thí sinh dự thi. Song, đáng chú ý, trong đó có tới 147 bài thi đạt điểm tuyệt đối (chiếm hơn 95% số điểm 10 của toàn tỉnh) tập trung trong dải số báo danh gần nhau, từ 080163xx đến 080166xx (328 thí sinh).

Phổ điểm và thống kê số lượng bài thi môn Toán đạt từng mức điểm của tỉnh Tuyên Quang theo phân tích của VietNamNet.

Ngay sau khi xuất hiện thông tin về loạt điểm 10 bất thường trong dải số báo danh gần nhau, Bộ GD-ĐT đã rà soát và nhận thấy kết quả thi môn Toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra, làm rõ.

Ngày 2/7, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đã phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, rà soát theo đúng quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Chiều 3/7, trên Fanpage của Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát thông tin về việc vào cuộc xác minh, kiểm tra liên quan đến điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Công an tỉnh cho biết, dư luận và báo chí phản ánh dữ liệu điểm thi bất thường tại một trường THPT trên địa bàn. Theo phản ánh, 299/328 học sinh đạt từ 9 đến 10 điểm môn Toán, điểm trung bình lên tới 9,58.

Sáng 4/7, UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết đã có báo cáo nhanh gửi Thủ tướng, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia, Thường trực Tỉnh ủy về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở GD-ĐT và Công an tỉnh khẩn trương kiểm tra, xác minh khách quan vụ việc. Đồng thời yêu cầu chủ động cung cấp thông tin chính thống với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, sai đến đâu xử lý đến đó".

Công an tỉnh phối hợp với Sở GD-ĐT và Hội đồng thi tiến hành rà soát, xác minh các thông tin, dữ liệu liên quan đến quá trình tổ chức kỳ thi. Công an cũng phân công lực lượng làm việc với từng học sinh, từng giám thị tại các phòng thi môn Toán; xác minh mối quan hệ giữa giám thị và thí sinh; đồng thời bảo vệ hiện trường, khu vực liên quan để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Vũ Mừng.

Đến chiều tối 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để điều tra liên quan đến những dấu hiệu vi phạm xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tối cùng ngày, Bộ GD-ĐT đã thông tin về việc kiểm tra kết quả điểm thi môn Toán tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang.

Bộ GD-ĐT cho hay, Tổ công tác đã làm việc với Ban Chỉ đạo thi tỉnh Tuyên Quang. Qua phân tích dữ liệu và xác minh sơ bộ, Tổ công tác nhận định kết quả thi môn Toán tại Điểm thi Trường THPT Chuyên thuộc Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang là bất thường, có dấu hiệu cần tiếp tục được xác minh, làm rõ, nhất là đối với công tác coi thi tại điểm thi này.

Tổ công tác đã phối hợp, cung cấp thông tin và đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xác minh trách nhiệm của thí sinh, cán bộ coi thi, các thành viên tại điểm thi và các cá nhân có liên quan.

Ngày 8/7, theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định tố tụng đối với Nguyễn Hà Duy. Ảnh: Công an Tuyên Quang.

Chiều 9/7, tại buổi họp báo cung cấp thông tin liên quan đến vụ điểm thi Toán bất thường tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Đại tá Trần Anh Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tố 4 bị can.

Đại tá Trần Anh Tuấn cho biết, ngoài ông Nguyễn Hà Duy (giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, làm thư ký điểm thi), Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, là Trưởng điểm thi tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Ngoài ra, công an còn khởi tố 2 người khác, song hiện chưa công bố danh tính.

Diễn biến mới đây nhất, sáng 13/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 15 bị can cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định.

Như vậy, tới nay, cơ quan công an đã khởi tố 19 bị can liên quan đến vụ việc 147 điểm 10 môn Toán thi tốt nghiệp THPT, nơi có 147 bài thi đạt điểm 10 môn Toán tập trung trong dải số báo danh gần nhau.