Theo đó, Bộ GD-ĐT đề nghị các đơn vị quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Ban Bí thư, Thủ tướng về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.

Các đơn vị cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc; giữ gìn trật tự an toàn xã hội, chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; phòng tránh các tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn, nhất là an toàn trên không gian mạng; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tai nạn thương tích.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các đơn vị tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên tuyệt đối không tham gia sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ, thuốc lá điện tử; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng pháo. Đồng thời, có giải pháp bảo đảm thực hiện nghiêm kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, các đơn vị chủ động, có kế hoạch tổ chức chu đáo việc đón Tết đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình. Quan tâm chăm lo cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các đơn vị chủ động liên hệ, phối hợp với các doanh nghiệp vận tải hành khách tổ chức bán vé tàu, xe tại trường học cho học sinh, sinh viên về nghỉ Tết. Bố trí thời gian nghỉ và tập trung sau Tết cho học sinh, sinh viên phù hợp để giảm áp lực giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Hoàng Hà.

Bộ cũng yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thật sự nêu gương trong việc thực hiện vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Các đơn vị cần thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, bảo đảm các hoạt động lễ hội, vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, hội nghị tổng kết năm, gặp mặt đầu năm, Tết trồng cây,... thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương.

Bộ GD-ĐT lưu ý, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị duy trì lịch trực Tết để xử lý, giải quyết kịp thời mọi công việc và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, bảo đảm thông suốt trong dịp nghỉ Tết; báo cáo kịp thời vấn đề nổi cộm, phát sinh (nếu có).