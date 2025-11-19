Video: New York Post

Đoạn video do tờ New York Post đăng tải tối 18/11 cho thấy, tỷ phú Elon Musk đang có mặt trong phòng tiệc ở Nhà Trắng, gặp gỡ và trò chuyện với nhiều vị khách khác. Sau đó, ông Musk cùng một số quan khách đã đứng gần cửa ra vào của phòng tiệc để đón chào Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thái tử Ảrập Xêút Mohammed bin Salman.

Theo báo The Hill, việc ông Musk có mặt trong tiệc chiêu đãi Thái tử Mohammed bin Salman là lần xuất hiện hiếm hoi của vị tỷ phú công nghệ này ở Nhà Trắng kể từ khi ông rời khỏi Bộ Hiệu quả chính phủ Mỹ (DOGE) và nổ ra khẩu chiến với Tổng thống Trump về một số chính sách liên quan tới dự luật thuế cũng như chi tiêu liên bang vào tháng 6.

Ông Elon Musk (khoanh đỏ) có mặt tại bữa tiệc ở Nhà Trắng. Ảnh: New York Post

Mối quan hệ giữa ông Musk và ông Trump vào tháng 9 đã có dấu hiệu cải thiện đáng kể, khi hai người cùng tham dự lễ tưởng niệm của nhà hoạt động cánh hữu bị ám sát Charlie Kirk. Khi đó, trong phòng riêng, ông Trump và ông Musk bắt tay nhau và trò chuyện bình thường xuyên suốt buổi lễ.