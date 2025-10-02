Theo đài RT, tỷ phú Elon Musk ngày 1/10 bất ngờ tuyên bố sao Hỏa là một phần của nước Mỹ, đồng thời bày tỏ nguyện vọng của ông đối với thiên thể này.

"Tôi chỉ có một hộ chiếu duy nhất của nước Mỹ. Tôi sẽ sống và chết ở đây hoặc trên sao Hỏa (như một phần của nước Mỹ)", ông Musk viết trên mạng xã hội X.

Vào đầu năm nay, ông chủ hãng công nghệ SpaceX đã thông báo về việc tàu vũ trụ thám hiểm sao Hỏa Starship có thể được phóng sớm nhất vào năm 2026. Ông Musk tin, sứ mệnh không gian này sẽ mở đường cho việc đưa con người lên sao Hỏa, điều có thể thành hiện thực vào năm 2029.

Tỷ phú Mỹ Elon Musk. Ảnh: NYT

Cùng ngày, tạp chí Forbes cũng xác nhận việc, ông Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới có khối tài sản đạt mốc 500 tỷ USD. Hiện ông chủ SpaceX đang sở hữu khối tài sản hơn người giàu thứ 2 thế giới Larry Ellison khoảng 150 tỷ USD.

Báo cáo cụ thể tiết lộ, tài sản của ông Musk chủ yếu tới từ cổ phần ở hãng xe điện Tesla (191 tỷ USD) và SpaceX (168 tỷ USD). Ngoài ra, ông Musk cũng có thêm khoảng 60 tỷ USD từ cổ phần tại công ty trí tuệ nhân tạo xAI Holdings.

Giới quan sát nhận định, tài sản của ông Musk gia tăng chủ yếu nhờ giá trị cổ phiếu của Tesla phục hồi nhanh chóng, do tâm lý của các nhà đầu tư được cải thiện khi người giàu nhất thế giới rời Nhà Trắng để tập trung vào kinh doanh.