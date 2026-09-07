Một công dân phản ánh, bố mẹ có hơn 700m2 đất, trong đó có 360m2 đất ở. Năm 2015, gia đình mua thêm một mảnh đất vườn liền kề rộng hơn 300m2, là đất trồng cây lâu năm.

Mảnh đất này được chủ cũ sử dụng lâu năm ổn định, không có tranh chấp. Tuy nhiên, thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), việc mua bán trước đây chỉ được lập bằng giấy viết tay.

Theo phản ánh, trước đó chủ cũ từng làm đơn xin cấp sổ đỏ cho mảnh đất và được chấp nhận từ năm 2012. Tuy nhiên, do không có điều kiện tiếp tục thực hiện nên người này đã bán lại đất cho bố mẹ của công dân.

Công dân đặt câu hỏi: Làm thế nào để bố mẹ được cấp sổ cho mảnh đất vườn mua thêm, sau đó sẽ tách từng thửa cho các con?

Việc đất có được cấp sổ đỏ hay không sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất, các giấy tờ liên quan… Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết nội dung phản ánh là một vụ việc cụ thể và cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ cũng như các quy định cụ thể của địa phương đã ban hành theo thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Do không có đầy đủ thông tin và hồ sơ của thửa đất, Bộ cho biết không đủ cơ sở để trả lời cụ thể.

Tuy nhiên, cơ quan này nêu một số nguyên tắc pháp lý liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, pháp luật đất đai hiện hành đã quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại các Điều 137, 138, 139 và 140 Luật Đất đai.

Đối với trường hợp thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận, người đang sử dụng đất có thể lập hồ sơ đề nghị đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận lần đầu theo quy định tại khoản 1 Mục XI, nội dung C, Phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 151/2025 của Chính phủ.

Việc có được cấp sổ đỏ hay không sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất, các giấy tờ liên quan và điều kiện theo quy định pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết hiện nay, theo Điều 15 Nghị định 49/2026, Chính phủ đã giao UBND cấp tỉnh quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai để tổ chức thực hiện tại địa phương. Trong đó bao gồm quy định về thành phần hồ sơ, trình tự và thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân gửi phản ánh, kiến nghị đến Sở Nông nghiệp và Môi trường nơi có đất để được hướng dẫn cụ thể về hồ sơ và trình tự thực hiện.