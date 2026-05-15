Cụ thể, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn, Trợ lý của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Trợ lý của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Phan Văn Trọng, Thư ký của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Trợ lý của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Thủ tướng bổ nhiệm ông Lê Hoàng Tùng, Trợ lý của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng thường trực giữ chức Trợ lý của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc.

Theo quy định của Bộ Chính trị, người được bổ nhiệm làm Trợ lý Thủ tướng phải đảm bảo tiêu chuẩn chung về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; trình độ chuyên môn; năng lực, uy tín; có trình độ đại học trở lên, am hiểu sâu về lĩnh vực được phân công; có năng lực nghiên cứu, phân tích, tổng hợp thông tin và tham mưu, phối hợp công tác.

Trợ lý Thủ tướng có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động của lãnh đạo; đề xuất nội dung liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo; trực tiếp hoặc phối hợp với cơ quan, cá nhân liên quan chuẩn bị văn bản, bài viết, bài phát biểu theo yêu cầu của lãnh đạo.

Quyền hạn của Trợ lý là phối hợp với cơ quan, cá nhân thực hiện và theo dõi tiến độ thực hiện công việc được giao; yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công việc; tham dự, phát biểu trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo thuộc phạm vi công việc.

Trợ lý Thủ tướng được hưởng lương, chế độ, chính sách tương đương thứ trưởng.