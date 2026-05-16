Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng và Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải đồng chủ trì buổi lễ.

Việc tăng cường phối hợp công tác giữa Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhằm bảo đảm hiệu quả, kịp thời trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật.

Từ đó, hai cơ quan cùng góp phần nâng cao chất lượng chính sách, pháp luật dựa trên bằng chứng khoa học, dữ liệu và thực tiễn quản trị; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia trong các lĩnh vực do hai cơ quan phụ trách.

Tập trung đánh giá tác động đa chiều

Chương trình phối hợp được triển khai từ tháng 5/2026 đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16.

Hai cơ quan sẽ phối hợp trong xây dựng, thẩm tra các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các nội dung liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, nhất là các nội dung thuộc Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 và chương trình lập pháp hằng năm.

Hai bên tăng cường phối hợp từ sớm, ngay từ giai đoạn đề xuất chính sách và xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng luật; tập trung đánh giá tác động đa chiều về kinh tế, môi trường, xã hội, chuyển đổi số.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải

Bên cạnh đó, hai cơ quan phối hợp triển khai các hoạt động giám sát việc thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; giám sát việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành; giám sát việc thực hiện các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, tài nguyên.

Nội dung phối hợp cũng tập trung vào giám sát việc triển khai các chương trình trọng điểm về an ninh nguồn nước, chống sạt lở Đồng bằng sông Cửu Long, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu; thực hiện các cam kết quốc tế như COP26, SDGs, hợp tác sông Mêkông.

Hai bên đồng thời phối hợp xây dựng, trình cấp có thẩm quyền các đề án, dự án, chương trình quan trọng cấp quốc gia; tham mưu Quốc hội quyết định các vấn đề quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và tài nguyên.

Chương trình phối hợp cũng bao gồm việc hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; thực hiện các đề tài, đề án, hoạt động nghiên cứu, đề xuất sáng kiến xây dựng chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực hoạt động của hai bên.

Hai cơ quan sẽ phối hợp tổ chức khảo sát, hội nghị, hội thảo; trao đổi cán bộ, chuyên gia; tham gia các hoạt động, nhóm nghiên cứu, các tiểu ban của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhằm xây dựng cơ sở khoa học, lý luận và thực tiễn phục vụ hoạt động chuyên môn của mỗi bên.

Ngoài ra, hai bên phối hợp sơ kết, tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật, đánh giá tác động chính sách; tổ chức phản biện, tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp đối với các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết; nghiên cứu xây dựng cơ chế “đặt hàng nghiên cứu” phục vụ trực tiếp công tác lập pháp của Quốc hội.

Phối hợp xây dựng cơ chế liên thông, chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung

Đáng chú ý, hai cơ quan sẽ phối hợp xây dựng cơ chế liên thông, chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, tài nguyên; ứng dụng công nghệ hiện đại như AI, viễn thám phục vụ công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Hai bên cũng nghiên cứu thiết lập cơ chế trao đổi thông tin nhanh khi phát sinh các vấn đề khẩn cấp như thiên tai lớn, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, khủng hoảng an ninh nguồn nước, an ninh lương thực hoặc các nguy cơ suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường xuyên biên giới.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng

Cùng với đó, hai cơ quan triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực và các hoạt động phối hợp cần thiết khác theo chỉ đạo của lãnh đạo hai bên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Việc triển khai chương trình phối hợp sẽ được thực hiện thông qua các tổ công tác, nhóm nghiên cứu, các cuộc họp, tọa đàm, hội thảo, hội nghị, khảo sát, giám sát hoặc các hình thức trao đổi phù hợp theo chương trình, kế hoạch do lãnh đạo hai bên thống nhất và cùng chủ trì thực hiện.

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh vướng mắc hoặc xuất hiện nội dung mới, lãnh đạo hai bên sẽ trao đổi để thống nhất triển khai hoặc sửa đổi, bổ sung chương trình phối hợp công tác bảo đảm phù hợp.