Ủy ban thường vụ Quốc hội sáng 11/5 cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 3 và tháng 4.

Trình bày báo cáo tóm tắt, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, cử tri và nhân dân quan tâm theo dõi và đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16.

Cử tri và nhân dân hoan nghênh việc Quốc hội đã xem xét, thông qua nhiều dự án luật thiết thực, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Quốc hội kịp thời sửa đổi, bổ sung các luật về thuế, tạo cơ sở để Chính phủ nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng/năm; ban hành các chính sách thuế đối với xăng dầu, nhiên liệu bay nhằm hỗ trợ điều hành giảm giá trong nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga báo cáo tại phiên họp. Ảnh: QH

Những quyết sách linh hoạt, đúng thời điểm này đã góp phần kiểm soát lạm phát, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống nhân dân.

Về hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng, cử tri và nhân dân đánh giá cao sự quyết liệt, kịp thời trong chỉ đạo, điều hành bảo đảm sự kế thừa, ổn định, liên tục trong quản lý, điều hành; tạo khí thế mới, quyết tâm mới, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Chính phủ đã cắt giảm thủ tục hành chính, giảm mặt bằng lãi suất để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế và tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp; tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn mang tính “xương sống” của nền kinh tế nhằm tối ưu hóa ngân sách, tránh tình trạng lãng phí do đầu tư manh mún...

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân còn nhiều băn khoăn, lo lắng trước những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống, an sinh và sản xuất như: Việc đảm bảo nguồn cung và giá xăng dầu trong nước; nguy cơ mất an toàn thực phẩm; thời tiết cực đoan gây thiệt hại tại nhiều địa phương; thiếu trường công lập, nhất là bậc THPT tại Hà Nội, tạo áp lực lớn cho học sinh và phụ huynh.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga nêu về việc khối lượng công việc cấp xã gia tăng sau sắp xếp bộ máy nhưng chế độ, chính sách chưa tương xứng; cao tốc Bắc - Nam quy mô hai làn xe tiềm ẩn rủi ro giao thông; tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội; lừa đảo trực tuyến, đánh cắp dữ liệu cá nhân tiếp tục gây lo ngại; người dân cũng gặp nhiều vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính, tiếp cận dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Đặc biệt, phụ huynh và học sinh còn băn khoăn về việc lựa chọn tổ hợp môn từ lớp 10 khi công tác hướng nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu, thông tin tuyển sinh thiếu ổn định. Vì vậy, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đề nghị các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, có giải pháp quản lý, điều hành hiệu quả hơn.

Đề nghị xem xét lại mức phụ cấp 30% với cán bộ, công chức Đảng, đoàn thể

Điều hành phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cho biết, trong báo cáo cho thấy nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh. Khối lượng công việc cấp xã ngày càng tăng, yêu cầu ngày càng cao nhưng chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức chưa tương xứng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: QH

"Chúng tôi đi tiếp xúc cử tri, cũng nhận được rất nhiều ý kiến sau khi Quyết định số 09 sửa đổi, bổ sung chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể. Cử tri đều đề nghị xem xét phụ cấp 30% đối với cán bộ, công chức cơ quan Đảng, đoàn thể xã hội. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì không còn được hưởng mức phụ cấp này.

Vấn đề thứ hai là với Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng bản, chi hội trưởng các đoàn thể cũng bị giảm mức phụ cấp.

Đặc biệt là các phòng chuyên môn của xã, phường hiện nay, ví dụ như phòng kinh tế phải làm việc của 7 đầu mối sở, ngành cấp tỉnh; phòng văn hóa - xã hội liên quan đến 6 đầu mối cấp tỉnh. Cho nên khối lượng, nhiệm vụ và thủ tục cấp xã dồn vào hai phòng này. Tuy nhiên, cán bộ, công chức, viên chức cấp xã về năng lực, kinh nghiệm cũng như khả năng thích ứng với chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, nhất là khu vực vùng sâu vùng xa còn hạn chế.

Mức phụ cấp trách nhiệm của trưởng phòng là 0,25; phó phòng là 0,15, rất là thấp... Cán bộ, công chức cũng đề nghị cần quan tâm hơn", Phó Chủ tịch Quốc hội nêu thêm.

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Dân tộc Hoàng Duy Chinh cho biết, cử tri rất quan tâm chế độ, chính sách; điều kiện, phương tiện làm việc, bao gồm trụ sở và cơ sở vật chất.

"Tôi đi vào trong Gia Lai, có những nơi 2 trụ sở giữa Đảng và chính quyền cách nhau 15 cây số. Phương tiện thì cơ bản nhưng cơ sở vật chất còn khó khăn", ông dẫn chứng.

Về khối lượng công việc, ông Hoàng Duy Chinh cho biết, mỗi phòng làm việc phụ trách nhiệm vụ của 7 sở, ngành. Trong khi đó, chất lượng cán bộ cấp xã sau sắp xếp cũng chưa được đào tạo. Cho nên ông đề nghị phải sớm đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã để đáp ứng yêu cầu.

Ông cũng đề nghị sớm ổn định cơ sở vật chất cho công chức cấp xã với những địa bàn rộng như Tây Nguyên có diện tích rộng, giao thông đi lại còn khó khăn, rất vất vả.