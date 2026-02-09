Theo phản ánh của công dân, trước ngày 1/7/2025, gia đình ở tại địa chỉ thuộc thôn Cập Thượng 1, xã Tiền Tiến, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Ngày 1/7/2025, xã sáp nhập với phường Nam Đồng và tên gọi là phường Nam Đồng. Hiện tại, xã Tiền Tiến cũ và phường Nam Đồng mới chưa có quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500, quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch xây dựng đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Công dân thắc mắc, gia đình khi xây dựng nhà ở trên đất ở dưới 7 tầng có thuộc trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại điểm k khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014, điểm i khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020 không?

Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng), dẫn quy định tại điểm g khoản 2 Điều 43 của Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2026).

Theo đó, trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng trừ một số trường hợp. Trong đó có công trình xây dựng cấp IV, công trình nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng có tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500m2 và không thuộc một trong các khu vực: khu chức năng, khu vực phát triển đô thị được xác định trong quy hoạch chung thành phố; khu chức năng, khu dân cư nông thôn, khu vực phát triển đô thị được xác định trong quy hoạch chung đô thị thuộc tỉnh, thuộc thành phố, quy hoạch chung khu kinh tế, khu du lịch quốc gia; khu vực xây dựng được xác định trong quy hoạch chung xã; khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc

Trên cơ sở quy định trên, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng đề nghị công dân nghiên cứu cụ thể quy định pháp luật để áp dụng. Trường hợp cần thiết, liên hệ với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể.