Sáng nay, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Lào Cai.

Đơn vị bầu cử này có 5 ứng cử viên. Cử tri nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên, từng ứng cử viên đã trình bày dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 16, đồng thời nêu các ý kiến, kiến nghị và mong muốn.

Một trong những nội dung được cử tri quan tâm là chính sách cải cách tiền lương. Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, đây không chỉ là vấn đề của cử tri Lào Cai mà là mong muốn chung của cử tri cả nước.

Cải cách tiền lương không chỉ áp dụng trong khu vực công mà còn liên quan đến người lao động trong khu vực tư nhân. Việc cải cách phải được thực hiện theo lộ trình phù hợp với điều kiện kinh tế, nguồn lực tài chính và khả năng ngân sách của đất nước.

Phó Thủ tướng cho biết nếu tiếp tục cải cách, tinh gọn tổ chức bộ máy, đồng thời đổi mới mô hình tăng trưởng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức cao hơn, nguồn thu ngân sách sẽ được cải thiện, tạo điều kiện cho cải cách tiền lương trong thời gian tới.

Vì vậy, việc điều chỉnh tiền lương thời gian qua được thực hiện theo lộ trình thận trọng, từng bước, chắc chắn, hiệu quả và phù hợp với khả năng của nền kinh tế.

Đến nay, mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã tăng khoảng 58%. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn và mức sống của người lao động, mức lương này vẫn còn thấp. Đối với khu vực tư nhân, tiền lương tối thiểu cũng được điều chỉnh hằng năm, nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế.

Các cơ quan chức năng đang tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 27 để báo cáo cấp có thẩm quyền về lộ trình cải cách tiền lương giai đoạn tiếp theo.

"Trước mắt, dự kiến từ ngày 1/7, tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%, đồng thời gắn với việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp người có công, hỗ trợ, trợ cấp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội và hỗ trợ, trợ cấp hưu trí xã hội", bà thông tin.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Việc điều chỉnh tiền lương sẽ được cân nhắc trên cơ sở khả năng ngân sách, đồng thời bảo đảm sự cân bằng, hài hòa và hợp lý giữa tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang với chế độ dành cho người nghỉ hưu, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, nhằm bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế tiền thưởng gắn với kết quả công việc, tạo nguồn để các cơ quan, đơn vị đánh giá, phân loại theo KPI hiệu quả công việc, bảo đảm trả lương thưởng đúng người, đúng việc và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Phấn đấu giảm khoảng 60% thủ tục hành chính

Liên quan đến ý kiến của cử tri về nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công, đặc biệt ở cấp xã, Phó Thủ tướng cho biết 2 nội dung then chốt của cải cách hành chính là xây dựng, hoàn thiện thể chế và cải cách thủ tục hành chính.

Trước thời điểm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cả nước đã cắt giảm và đơn giản hóa khoảng 30% thủ tục hành chính so với năm 2024. Đây là kết quả thể hiện nỗ lực lớn của các cơ quan trong hệ thống hành chính.

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp gắn với phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền, khối lượng nhiệm vụ và thủ tục hành chính ở cấp xã tăng lên đáng kể. Theo tổng hợp, số lượng thủ tục hành chính ở cấp xã tăng khoảng 108% so với trước thời điểm ngày 1/7. Trong khi đó, số thủ tục hành chính của cấp tỉnh cũng tăng khoảng 30%.

"Nếu không tiếp tục cải cách mạnh mẽ, gánh nặng cho cấp cơ sở sẽ rất lớn và có thể gây khó khăn cho người dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính", bà Phạm Thị Thanh Trà nói.

Thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính ở mức cao nhất, với mục tiêu phấn đấu giảm khoảng 60% thủ tục hành chính.

Một giải pháp quan trọng khác là áp dụng mô hình giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, cho phép người dân có thể thực hiện thủ tục tại bất kỳ địa điểm nào thuận tiện hơn.

Bà cho rằng cần tập trung nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm kết nối, liên thông dữ liệu giữa các bộ, ngành và địa phương, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành dùng chung.

Việc cải cách thủ tục hành chính cũng nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, phòng ngừa tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà của những người thực thi cho người dân trong quá trình giải quyết công việc.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng nghiên cứu đa dạng hóa các hình thức cung cấp dịch vụ công, không chỉ trong khu vực công mà còn mở rộng cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nếu đủ điều kiện tiêu chí có thể tham gia.