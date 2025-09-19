Bộ Nội vụ đề nghị các tỉnh, thành khẩn trương rà soát, xây dựng phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo từng ngành, lĩnh vực, bảo đảm phù hợp với định hướng của Ban Chỉ đạo.

Các địa phương gửi phương án để Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ xem xét, quyết định và gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp trước ngày 25/9.

Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Trong đó, Bộ Nội vụ có nêu một số định hướng về sắp xếp cơ sở giáo dục đào tạo. Cụ thể, các địa phương đề xuất sắp xếp, điều chỉnh các trường THPT, THCS, tiểu học, các trường liên cấp, mầm non công lập nếu cần thiết.

Cùng với đó là hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên thành trường trung học nghề tương đương cấp THPT trực thuộc sở giáo dục và đào tạo để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo khu vực liên phường, xã.

Tối đa mỗi tỉnh, thành không quá 3 trường dạy nghề (không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên).

Mỗi tỉnh, thành cần có bệnh viện lão khoa

Với cơ sở y tế, Bộ Nội vụ cho biết định hướng kiện toàn hệ thống y tế dự phòng; mỗi tỉnh, thành có ít nhất 1 bệnh viện đạt cấp chuyên sâu; có bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có khoa lão khoa.

Các địa phương thành lập trạm y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc UBND cấp xã và các điểm khám bệnh trên cơ sở các trạm y tế cấp xã trước đây để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cơ bản cho nhân dân trên địa bàn.

Đồng thời, chuyển trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa cấp huyện trước đây về trực thuộc sở y tế để tổ chức chăm sóc, khám chữa bệnh theo khu vực liên phường, xã.

Với sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ cho biết định hướng tối đa mỗi tỉnh, thành không quá 3 Ban quản lý dự án thuộc UBND cấp tỉnh. Căn cứ yêu cầu thực tiễn, địa phương có thể lập các Ban quản lý dự án khu vực liên xã, phường; Ban quản lý dự án cấp xã nếu cần thiết. Các Ban quản lý dự án hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính, tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

Ngoài ra, cần sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp tỉnh và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, thuộc tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh; cơ cấu lại hoặc giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả.

Các địa phương nghiên cứu tổ chức 1 đơn vị sự nghiệp cấp xã cung cấp dịch vụ công cơ bản, thiết yếu cho người dân trên địa bàn (lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông, môi trường, nông nghiệp…).

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công (tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản cố định, chi phí khác theo quy định của pháp luật về giá) theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Từ đó để làm cơ sở đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, thực hiện tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, giảm viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Cần chủ động xây dựng kế hoạch, chính sách khuyến khích xã hội hóa, tạo điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị ngoài công lập, nhà đầu tư tham gia, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu (như: giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông, môi trường, nông nghiệp…) bảo đảm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.