Làm rõ vùng đặc biệt khó khăn để áp dụng chính sách

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nghị định liên quan đến công chức, tinh giản biên chế, hợp đồng lao động và xử lý kỷ luật cán bộ.

Một trong những nội dung được Bộ Nội vụ làm rõ là việc thực hiện Nghị định 76/2019 về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo Bộ Nội vụ, căn cứ Nghị định 272/2025, UBND các tỉnh có trách nhiệm phê duyệt danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Trên cơ sở đó, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã ban hành các quyết định công bố danh sách xã khu vực I, II, III và thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030 để làm căn cứ thực hiện chế độ, chính sách.

Bộ Nội vụ cũng cho biết người làm việc theo chế độ hợp đồng quy định tại Nghị định 68/2000 và Nghị định 161/2018 thuộc diện xem xét hưởng chính sách nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Về trợ cấp lần đầu khi nhận công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, Bộ khẳng định chính sách này chỉ áp dụng với trường hợp đến nhận công tác lần đầu tại cơ quan, đơn vị thuộc vùng khó khăn. Thời gian thực tế làm việc tại các địa bàn này cũng là căn cứ tính hưởng phụ cấp công tác lâu năm.

Liên quan Nghị định 173/2025 về hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức, Bộ Nội vụ nhấn mạnh cơ quan nhà nước không được ký hợp đồng lao động để thực hiện các công việc quản lý nhà nước mang tính thường xuyên, liên tục.

Theo đó, các vị trí như thẩm định hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính, thi đua khen thưởng, chuyên viên dược hay quản lý khám chữa bệnh tại các sở ngành không thuộc diện được ký hợp đồng lao động.

Tuy nhiên, Nghị định 173/2025 không giới hạn số lần ký hợp đồng đối với các công việc chuyên môn đặc thù, chuyên sâu hoặc mang tính thời vụ. Việc ký kết phải dựa trên nhu cầu thực tế, phục vụ nhiệm vụ đột xuất, cấp bách hoặc nhu cầu sử dụng nhân lực chất lượng cao trong thời gian nhất định.

Công chức không hoàn thành nhiệm vụ không áp dụng tinh giản biên chế

Đáng chú ý, Bộ Nội vụ đã hướng dẫn cụ thể việc áp dụng Nghị định 154/2025 về tinh giản biên chế và Nghị định 170/2025 về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức.

Theo Bộ Nội vụ, từ ngày 15/6/2025, cán bộ, công chức có một năm bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ thì thuộc diện tinh giản biên chế theo Nghị định 154.

Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2025, Luật Cán bộ, công chức năm 2025 và Nghị định 170/2025 có hiệu lực, quy định công chức bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ sẽ thuộc diện giải quyết thôi việc và hưởng chế độ theo Nghị định 170.

Do đó, Bộ Nội vụ khẳng định trường hợp công chức bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ sẽ áp dụng quy định của Luật Cán bộ, công chức và Nghị định 170/2025, thay vì áp dụng chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 154/2025.

Nhận trợ cấp tinh giản rồi thi đỗ công chức phải hoàn trả tiền

Với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Bộ Nội vụ cho biết nếu đã hưởng chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định 154/2025 thì không thuộc diện được tiếp nhận đặc biệt vào công chức.

Nếu có nguyện vọng trở thành công chức, những trường hợp này phải đăng ký dự tuyển và tham gia thi tuyển theo quy định chung.

Đáng chú ý, Bộ Nội vụ nhấn mạnh quy định người đã nhận chính sách tinh giản biên chế nhưng được tuyển dụng trở lại vào cơ quan hưởng lương ngân sách nhà nước trong vòng 60 tháng kể từ ngày tinh giản thì phải hoàn trả toàn bộ khoản trợ cấp đã nhận.

Điều này đồng nghĩa cán bộ không chuyên trách cấp xã đã nhận hỗ trợ tinh giản nhưng sau đó thi đỗ công chức hoặc quay lại làm việc trong hệ thống hưởng lương ngân sách trong thời hạn 5 năm sẽ phải nộp lại khoản trợ cấp trước đó.

Đối với Nghị định 172/2025 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ cho biết Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã trước ngày 1/7/2025 nhưng hiện đã nghỉ hưu hoặc thôi việc.

Bộ cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính, đơn thư khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng sau sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động của người dân và doanh nghiệp.