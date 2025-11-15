Sáng nay, tại hội nghị toàn quốc để quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã trình bày hướng dẫn số 36.

Hướng dẫn số 36 của Ban Tổ chức Trung ương định hướng về số lượng cấp phó các cơ quan của Quốc hội; trưởng đoàn, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 16 và nhân sự lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Với các cơ quan của Quốc hội thực hiện sắp xếp trong nhiệm kỳ khóa 15 được giữ nguyên số lượng cấp phó theo quy định. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 thực hiện bố trí số lượng cấp phó theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Quang Khánh

Các lãnh đạo chủ chốt tỉnh, thành được cấp ủy đề xuất và được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, nếu trúng cử thì đảm nhiệm chức danh trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, thành theo nguyên tắc mỗi lãnh đạo không giữ quá 2 chức danh lãnh đạo (bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, chủ tịch Ủy ban MTTQ); trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Các ủy viên Trung ương Đảng được phân công làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành thì không giữ quá 3 chức danh lãnh đạo.

"Quy định này nhằm bảo đảm sự hài hòa trong cơ cấu phân công các lãnh đạo chủ chốt ở địa phương. Vừa có cơ cấu tham gia Quốc hội nhưng vừa bảo đảm có cán bộ chủ trì công việc ở địa phương trong thời gian diễn ra kỳ họp. Tránh tình trạng cán bộ chủ trì tham gia kỳ họp dài ngày dẫn đến nhiều lúc không chủ trì, giải quyết được công việc ở địa phương. Ở đây cần có sự cân đối tỷ lệ hợp lý", ông Hoàng Đăng Quang thông tin.

Các nhân sự đảm nhiệm chức danh phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phải là cấp ủy viên cấp tỉnh, đã giữ chức vụ giám đốc sở hoặc tương đương trở lên. Những nhân sự này có quy hoạch một trong các chức danh sau: Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND tỉnh, thành hoặc tương đương trở lên.

Đảm bảo sự hài hòa, tương quan chung trong việc bố trí nhân sự ứng cử

Việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND các cấp phải căn cứ vào phương án nhân sự do cấp ủy chuẩn bị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (gắn với công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030); trường hợp cần thiết nếu phải thay đổi thì báo cáo cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Người được giới thiệu ứng cử làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 16, ứng cử giữ chức chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND tỉnh, thành nhiệm kỳ 2026-2031 theo đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13 thông qua thì không phải báo cáo lại Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14; trường hợp cần thiết phải bố trí lại trưởng đoàn đại biểu Quốc hội theo đề án tổng thể thì phải báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Cấp ủy các cấp lãnh đạo việc bố trí nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND về các đơn vị bầu cử, đảm bảo sự hài hòa, tương quan chung trong việc bố trí nhân sự ứng cử tại các đơn vị bầu cử ở địa phương.

Số lượng phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại đoàn đại biểu Quốc hội khóa 16, phó chủ tịch HĐND, phó trưởng ban của HĐND hoạt động chuyên trách cấp tỉnh, cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031 thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Trường hợp khi trưởng đoàn đại biểu Quốc hội có sự thay đổi công tác thì ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí nhân sự phù hợp; trường hợp đặc biệt nếu tại địa phương không có nhân sự đáp ứng yêu cầu thì có thể xem xét, phân công đại biểu Quốc hội ứng cử tại địa bàn là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý kiêm nhiệm trưởng đoàn.

Việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thực hiện theo quy định Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; quy trình, thủ tục, hồ sơ cụ thể thực hiện theo quy định của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Với nhân sự là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước, việc giới thiệu ứng cử phải thực hiện theo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước. Với người ngoài Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan xem xét, báo cáo ban thường vụ cấp ủy có thẩm quyền (nơi nhân sự cư trú, làm việc hoặc ứng cử) kết luận về tiêu chuẩn chính trị và chịu trách nhiệm về kết luận của mình.

Với mỗi chức danh lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo HĐND, UBND các cấp thì cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền chỉ giới thiệu một đại biểu ứng cử theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đảng viên tự ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, tự ứng cử đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách phải là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Đảng viên tự ứng cử phải được cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền quản lý đảng viên đồng ý.