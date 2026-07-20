Bộ Nội vụ vừa phản hồi kiến nghị của tỉnh Quảng Trị liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong lĩnh vực đất đai.

Theo đó, Quảng Trị đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, xem xét chuyển giao một số chức năng, nhiệm vụ của các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cho UBND cấp xã, đồng thời tổ chức lại hệ thống văn phòng đăng ký đất đai theo định hướng tại Nghị quyết 105 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, địa phương cũng kiến nghị Chính phủ cho phép giữ nguyên mô hình trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh trực thuộc UBND tỉnh, không thực hiện sắp xếp thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở, ngành.

Trả lời kiến nghị, Bộ Nội vụ cho biết theo quy định tại Nghị định 35/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn và chỉ đạo về tổ chức bộ máy đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, trong đó có công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2025 để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh Quảng Trị và các địa phương có ý kiến với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo luật.

Trong thời gian Luật sửa đổi chưa được ban hành, việc sắp xếp, kiện toàn trung tâm phát triển quỹ đất và văn phòng đăng ký đất đai tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2025 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đề xuất chuyển một số nhiệm vụ của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai về UBND cấp xã sẽ được xem xét trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai. Ảnh minh họa.

Bộ Nội vụ cũng cho biết, đã ghi nhận đề xuất của địa phương và sẽ nghiên cứu, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường khi có yêu cầu.

Theo Nghị quyết 105 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và sắp xếp tổ chức bộ máy, các địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong nhiều lĩnh vực, trong đó có nông nghiệp và môi trường.

Đối với lĩnh vực này, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường được sắp xếp theo hướng tối đa không quá 7 đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, tương ứng với các lĩnh vực gồm đăng ký đất đai, phát triển quỹ đất, khuyến nông, dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ môi trường, quản lý rừng và bảo tồn thiên nhiên, quản lý đê điều. Trường hợp có đơn vị phục vụ quản lý nhà nước thì chỉ bố trí một đơn vị và không tính các đơn vị đã tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên.

Nghị quyết cũng giao UBND cấp xã quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập đa ngành, đa lĩnh vực để cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu như văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông, môi trường, khuyến nông và đô thị trên cơ sở sắp xếp các đơn vị hiện có.

Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và mức độ tự chủ tài chính của các đơn vị này được thực hiện theo quy định của pháp luật.