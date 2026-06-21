Thưa chuyên gia, ăn chuối hằng ngày thì bộ phận nào của cơ thể được hưởng lợi nhiều nhất? Đối với người thường xuyên bị táo bón, nên ăn chuối như thế nào để hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn? (Hà Thu Hằng - Hoài Đức, Hà Nội).

Lương y Đỗ Minh Tuấn - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Chuối không chỉ là loại trái cây quen thuộc với giá thành rẻ, dễ tìm mà còn được đánh giá là thực phẩm có lợi cho hệ tiêu hóa. Đặc biệt, chuối chín chứa nhiều chất xơ và các dưỡng chất hỗ trợ hoạt động của đường ruột, góp phần cải thiện tình trạng táo bón, đầy bụng và ăn uống kém ngon miệng.

Những người thường xuyên gặp các vấn đề như táo bón, đi ngoài khó, bụng dạ thất thường hoặc cảm giác nóng trong người có thể cân nhắc bổ sung chuối chín vào thực đơn hằng ngày (1-2 quả). Đây được xem là một trong những loại trái cây đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe đường tiêu hóa khi sử dụng đúng cách.

Chuối tốt cho hệ tiêu hóa. Ảnh: Hoa Linh

Theo quan niệm Đông y, chuối chín có vị ngọt, tính bình, giúp nhuận tràng, sinh tân dịch và hỗ trợ điều hòa hoạt động của tỳ vị. Hiểu một cách đơn giản, loại quả này có thể giúp cơ thể giảm tình trạng khô nóng, đồng thời hỗ trợ đường ruột hoạt động thuận lợi hơn.

Ngoài ra, chuối chứa lượng chất xơ đáng kể, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nhu động ruột và hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Đây là lý do những người ít vận động, ngồi nhiều hoặc uống không đủ nước - các yếu tố làm tăng nguy cơ táo bón nên ăn chuối.

Khi hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, nhiều người có thể cảm nhận những thay đổi tích cực như:

- Ăn ngon miệng hơn.

- Cơ thể nhẹ nhàng, dễ chịu hơn.

- Da dẻ tươi tắn hơn.

- Chất lượng giấc ngủ được cải thiện.

Để phát huy tối đa lợi ích, bạn nên ưu tiên sử dụng chuối chín tự nhiên. Chuối xanh hoặc chuối còn nhiều nhựa, vị chát thường không phù hợp nếu mục đích là hỗ trợ nhuận tràng và cải thiện tiêu hóa.

Bên cạnh đó, người có cơ địa dễ đầy bụng, lạnh bụng hoặc hệ tiêu hóa yếu cũng không nên ăn quá nhiều chuối trong một lần. Bất kỳ thực phẩm nào, dù tốt đến đâu, nếu sử dụng quá mức cũng có thể gây tác dụng ngược.

Bạn lưu ý, sức khỏe đường ruột không chỉ phụ thuộc vào việc ăn gì mà còn phụ thuộc vào thói quen sinh hoạt hằng ngày. Duy trì giờ ăn đều đặn, nhai kỹ, hạn chế thức khuya và tránh bỏ bữa vẫn là những yếu tố quan trọng giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh lâu dài.

Vì vậy, bộ phận được hưởng lợi rõ rệt nhất khi ăn chuối chính là hệ tiêu hóa, đặc biệt là đường ruột. Tuy nhiên, hiệu quả sẽ cao hơn khi việc ăn chuối được kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành mạnh.

2 loại trái cây 'vàng' cho người tăng đường huyết Người bệnh đái tháo đường nên lựa chọn trái cây ít ngọt sẽ giảm nguy cơ tăng chỉ số đường huyết đột ngột, đồng thời cung cấp vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Một quả chuối mỗi ngày mang lại lợi ích gì khi trời nắng đỉnh điểm? Nắng nóng kéo dài khiến cơ thể dễ mệt mỏi, mất nước và điện giải. Trong số các loại trái cây mùa hè, chuối được xem là lựa chọn phù hợp nhờ giàu kali, carbohydrate tự nhiên.