Tối 30/5, khi đang ăn cơm, bà N.M.T (81 tuổi, trú tại TPHCM) bất ngờ gục xuống, tím tái và ngừng thở. Người thân lập tức gọi đến Trung tâm Cấp cứu 115 (TPHCM) để cầu cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận cuộc gọi, điều phối viên đã hướng dẫn gia đình bà T. nhận biết dấu hiệu ngừng tuần hoàn và thực hiện ép tim ngoài lồng ngực tại chỗ. Đồng thời, ê-kíp cấp cứu được điều động khẩn trương đến hiện trường.

Khi nhân viên y tế có mặt, người con của cụ bà vẫn đang kiên trì ép tim cho mẹ theo đúng hướng dẫn từ xa. Các bác sĩ ngay lập tức triển khai hồi sinh tim phổi nâng cao và phát hiện một miếng thịt lớn bít kín đường thở của người bệnh. Dị vật nhanh chóng được lấy ra để khai thông đường thở.

Sau khoảng 10 phút hồi sức tích cực, tim của cụ bà đập trở lại. Người bệnh sau đó được chuyển đến bệnh viện để tiếp tục điều trị và theo dõi. Hiện các dấu hiệu hồi phục của cụ T. đang tiến triển tích cực.

Theo Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM, ngừng tuần hoàn là tình trạng tối khẩn cấp, trong đó mỗi phút chậm trễ đều làm giảm đáng kể cơ hội sống sót của người bệnh. Trường hợp cụ bà 81 tuổi là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc nhận diện sớm tình trạng ngừng tuần hoàn, gọi cấp cứu kịp thời và thực hiện ép tim ngay tại hiện trường.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện người bệnh bất tỉnh, không thở hoặc chỉ thở ngáp cá, người dân cần gọi ngay 115 và thực hiện ép tim ngoài lồng ngực theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Việc sơ cứu đúng cách trong những phút đầu tiên có thể tạo nên khác biệt giữa sự sống và cái chết.

