Chiều nay, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương về việc chỉ định ông Nguyễn Văn Quảng, ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, vào sáng nay, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giữ chức Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Quảng sinh năm 1969, quê TP Hải Phòng, trình độ chuyên môn tiến sĩ Luật.

Trưởng thành từ cán bộ, điều tra viên phòng điều tra hình sự, ông Nguyễn Văn Quảng có nhiều năm công tác gắn liền với ngành kiểm sát. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm các chức vụ như: Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) quận Lê Chân, Phó Viện trưởng rồi Viện trưởng Viện KSND TP Hải Phòng; Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, Viện KSND Tối cao.

Đến tháng 6/2015, ông là kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TPHCM. Sau 2 năm, ông Nguyễn Văn Quảng đảm nhiệm chức Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Viện KSND Tối cao).

Tháng 9/2018, ông Nguyễn Văn Quảng đảm nhiệm cương vị Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao. Đến tháng 12/2019, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Vào tháng 10/2020, ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Đầu tháng 9 năm nay, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ.