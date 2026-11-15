Bộ Quốc phòng nêu rõ công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự phải đủ tiêu chuẩn khi đồng thời đạt 4 tiêu chí: Sức khỏe đạt loại 1, loại 2, loại 3; tật khúc xạ cận thị không quá 1,5 diop; không mắc tật khúc xạ viễn thị; chỉ số BMI từ 18-29,9.

Bộ Quốc phòng mới đây nhận được câu hỏi của công dân với nội dung hướng dẫn xác định tiêu chuẩn sức khỏe đối với tật khúc xạ cận thị trên 1,5 diop theo quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Cụ thể, theo quy định, công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1,5 diop thuộc diện không gọi nhập ngũ vào Quân đội. Tuy nhiên, quy định chưa phân định rõ ngưỡng cận thị trên 1,5 diop áp dụng đối với trường hợp chỉ cần 1 mắt vượt ngưỡng hay bắt buộc cả 2 mắt đều phải vượt ngưỡng. Công dân hỏi trường hợp có 1 mắt cận thị trên 1,5 diop và 1 mắt cận thị dưới 1,5 diop thì có thuộc diện không gọi nhập ngũ hay không?

Trả lời nội dung trên, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng cho biết, Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 148/2018 của Bộ trưởng Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 68/2025, quy định về tiêu chuẩn sức khỏe tuyển quân.

Các chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh luyện tập. Ảnh: Thế Đại

Với tiêu chuẩn sức khỏe, tuyển chọn những công dân đạt sức khỏe loại 1, loại 2 và loại 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 105/2023. Thông tư quy định không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ; chỉ số BMI nhỏ hơn 18 hoặc lớn hơn 29,9.

Như vậy, công dân đủ tiêu chuẩn sức khỏe tuyển quân khi đồng thời đạt 4 tiêu chí: Sức khỏe đạt loại 1, loại 2, loại 3; tật khúc xạ cận thị không quá 1,5 diop; không mắc tật khúc xạ viễn thị; chỉ số BMI từ 18,0 đến 29,9.

Công dân không đủ tiêu chuẩn sức khỏe tuyển quân khi không đạt tối thiểu 1/4 tiêu chí nêu trên.

Đối với tiêu chí tật khúc xạ cận thị, bác sĩ khám mắt xác định tật khúc xạ cận thị đối với từng mắt và kết luận mức độ cận thị theo mắt có độ cận nặng hơn. Trong trường hợp công dân nêu “có 1 mắt cận thị trên 1,5 diop và 1 mắt cận thị dưới 1,5 diop” thì được kết luận mắc tật khúc xạ cận thị trên 1,5 diop.

Hội đồng khám sức khỏe căn cứ kết quả khám, kết luận của bác sĩ khám mắt về tật khúc xạ và các tiêu chí sức khỏe khác để xác định công dân có đủ hay không đủ tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Xác minh tình trạng du học với công dân trong độ tuổi nhập ngũ

Bộ Quốc phòng cũng nhận được câu hỏi của công dân đề nghị giải đáp thủ tục xác minh tình trạng du học sinh nước ngoài đối với công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cụ thể, công dân Việt Nam đang sinh sống và du học tại Nhật Bản. Gần đây, địa phương nơi tôi đăng ký cư trú tại Việt Nam có liên hệ về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trong quá trình làm việc, công dân đã cung cấp hình ảnh hộ chiếu và thẻ ngoại kiều (zairyu card) để chứng minh đang ở nước ngoài và tập trung học tập tại Nhật Bản. Tuy nhiên, địa phương tiếp tục yêu cầu công dân phải thực hiện việc quay video tại trường học hiện tại để làm căn cứ xác minh.

Công dân hỏi rằng việc địa phương yêu cầu quay video tại trường học có phải là giấy tờ hoặc thủ tục bắt buộc theo quy định pháp luật hiện hành về nghĩa vụ quân sự đối với công dân Việt Nam đang du học ở nước ngoài hay không?

Trường hợp không có khả năng thực hiện việc quay video tại trường theo yêu cầu, công dân có thể sử dụng giấy xác nhận đang là sinh viên (Certificate of Enrollment) do nhà trường tại Nhật Bản cấp, hoặc các giấy tờ hợp pháp khác (như quyết định tiếp nhận học tập, hợp đồng nhà ở...) để thay thế hay không?

Với nội dung này, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng cho biết, Luật Nghĩa vụ quân sự quy định công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Việc rà soát, nắm nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự được thực hiện hằng năm tại các địa phương cấp xã. Mọi thay đổi về cư trú của công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự phải được đăng ký và quản lý theo quy định của pháp luật.

Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến nghĩa vụ quân sự hoặc thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập, tạm vắng phải đăng ký bổ sung bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Trường hợp công dân trước khi du học đã đăng ký với cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự địa phương (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) và nếu đang sinh sống, du học tại Nhật Bản, để thực hiện đúng quy định, công dân cần cung cấp giấy xác nhận đang là sinh viên (Certificate of Enrollment) do nhà trường tại Nhật Bản cấp.

Công dân cũng có thể cung cấp các giấy tờ hợp pháp khác (như quyết định tiếp nhận học tập), bản chụp giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự gửi đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi công dân cư trú tại Việt Nam để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.