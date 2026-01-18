Tác giả Trần Tuệ Tri vừa giới thiệu cuốn sách Giấc mơ hóa Rồng Xanh - Thương hiệu Việt Nam 2045 (Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành). Cuốn sách chọn một cách kể khác lạ khi đặt nhân vật trung tâm là cậu bé Nước Non (12 tuổi) để dẫn dắt câu chuyện về tương lai đất nước.

Tác giả Trần Tuệ Tri tại lễ ra mắt sách.

Nếu cuốn sách đầu tiên Thương hiệu Việt Nam - Thời khắc vàng tập trung vào thương hiệu Việt Nam trong hiện tại thì Giấc mơ hóa Rồng Xanh phác họa tầm nhìn về một Việt Nam trong tương lai - hùng cường, nhân văn và bền vững. Tác phẩm như một lời mời gửi đến thế hệ trẻ cùng ước mơ, tin tưởng và hành động để Việt Nam thật sự hoá rồng bằng trí tuệ, tình yêu và khát vọng cống hiến.

Trong tác phẩm, Nước Non (12 tuổi) bước vào một hành trình vượt thời gian đến năm 2045, nơi cậu đối diện với những điều mới mẻ và dần tìm lời giải cho các băn khoăn của mình ở hiện tại. Bức tranh tương lai hiện ra qua đôi mắt trong trẻo, tò mò và đầy câu hỏi của một đứa trẻ, qua đó đưa người đọc đến với các vấn đề lớn bằng giọng kể gần gũi.

Chia sẻ tại sự kiện, tác giả Trần Tuệ Tri nói: "Trong hành trình viết cuốn sách này, tôi đã đặt câu hỏi cho nhiều người: Việt Nam sẽ hóa rồng bằng cách nào? Có người nói bằng công nghệ lõi, có người cho rằng bằng việc giải các bài toán toàn cầu. Nhưng điểm chung mà tôi nhận thấy là Việt Nam chỉ thật sự hùng cường khi người dân sống hạnh phúc. Và hình tượng Rồng Xanh biểu trưng cho một Việt Nam với nội lực mạnh mẽ, phát triển bền vững, coi con người là gốc rễ và nuôi dưỡng tinh thần tri thức - hòa bình - tử tế".

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các khách mời dành phần thảo luận cho hai mạch nội dung chính: một là câu chuyện bứt phá bằng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hóa như những động lực nâng sức cạnh tranh quốc gia; hai là vai trò của giới trẻ trên hành trình hướng tới mốc 2045, từ lựa chọn học tập, rèn luyện đến tham gia các sáng kiến đổi mới sáng tạo để đóng góp cho tương lai đất nước.