Đóng 95%, sổ đỏ vẫn 'biệt tăm'

Phản ánh tới VietNamNet, nhiều khách hàng cho biết họ đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội - Giai đoạn 1 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển N&G từ năm 2021-2022.

Dự án được phê duyệt quy hoạch năm 2010, gồm hai khu: Khu A (khu công nghiệp) và Khu B (khu đô thị dịch vụ, nhà ở công nhân) với các hạng mục dự kiến như trung tâm y tế, trường mẫu giáo... Phần đất ở kết hợp dịch vụ (ODV) là loại đất mà khách hàng đã nhận chuyển nhượng.

Đối với loại hình này, 19 lô lớn đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho Công ty N&G. Sau đó, 19 lô lớn này được chia thành tổng cộng 559 lô nhỏ.

Ông Nguyễn Văn C. (Hà Nội) cho biết, ông ký hợp đồng từ cuối năm 2021, mua lô đất 99 m2, đã đóng 95% giá trị tức gần 2 tỷ đồng.

“Theo hợp đồng, trong vòng 9 tháng kể từ ngày ký, chủ đầu tư sẽ tiến hành các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Như vậy, chiếu theo thời gian trên, từ khoảng tháng 9/2022 đến nay là 2 năm tôi vẫn chưa nhận được sổ”, ông C. nói.

Khách hàng trên lô đất nhận chuyển nhượng cỏ mọc ngang người, nhiều năm chưa nhận được sổ đỏ. Ảnh: Hồng Khanh

Tương tự, bà Hoàng Thị H. (Hà Nội) chia sẻ: “Gia đình tôi ký hợp đồng từ 2022, đến tháng 4/2023 đã nộp đủ 95%, khoảng 1,8 tỷ đồng. Đây là số tiền vay mượn để lo chỗ an cư khi nghỉ hưu, nhưng đến nay cỏ mọc xanh trên đất, sổ đỏ thì chưa thấy”.

Nhiều khách hàng khác cũng rơi vào tình trạng tương tự. Theo thống kê từ nhóm khách hàng, gần 400 trường hợp đã ký hợp đồng chuyển nhượng với Công ty N&G. Trong đó, hơn 100 lô đất đã đóng tới 95% giá trị hợp đồng. Tổng số tiền của khách hàng bị đóng băng tại dự án lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Trước khi ký kết, khách hàng đã tìm hiểu thông tin và được biết, năm 2016-2017, một số khách hàng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được tách thửa, sang tên giấy chứng nhận từ Công ty N&G.

“Chính vì vậy chúng tôi mới tin tưởng về tính pháp lý của dự án và nhanh chóng nộp đủ 95% theo hợp đồng đã ký. Thế nhưng, sau nhiều tháng ròng rã chờ đợi, dù đã gõ cửa nhiều cơ quan chức năng, đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được sổ đỏ. Hàng trăm tỷ đồng chôn vùi trong đất”, đại diện khách hàng nói.

Vì sao đã cấp sổ đỏ, giờ lại 'tắc nghẽn'?

Xác nhận với PV VietNamNet, ông Trần Phương Lam, Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh N&G Holdings, cho hay năm 2016-2017, công ty đã được Văn phòng Đăng ký đất đai (VP ĐKĐĐ) thực hiện sang tên sổ đỏ đợt 1 cho khách hàng.

Khách hàng căng băng rôn tại dự án. Ảnh: Hồng Khanh

Sau đó, công ty tiếp tục nộp hồ sơ đề nghị sang tên sổ đỏ cho khách hàng (đợt 2) nhưng gặp khó khăn về thủ tục. Công ty đã báo cáo UBND TP Hà Nội để có chỉ đạo giải quyết từ tháng 11/2022.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Công ty N&G đã hai lần nộp hồ sơ để thực hiện sang tên cho khách hàng vào tháng 1 và tháng 5.

Về những vướng mắc trên, đầu tháng 8/2025, VP ĐKĐĐ Hà Nội có quyết định về việc giải quyết khiếu nại của các công dân liên quan đến việc sang tên quyền sử dụng đất cho khách hàng tại dự án.

Theo đó, ngày 21/5, VP ĐKĐĐ đã có văn bản số 7290 thông báo cho Công ty N&G nhận lại hồ sơ để kiểm tra, hoàn thiện theo quy định. Lý do, tại thời điểm trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hạ tầng, Công ty N&G chưa hoàn tất việc xây dựng hạ tầng và chưa cung cấp đủ hồ sơ pháp lý theo quy định.

Vì vậy, VP ĐKĐĐ Hà Nội cho rằng công ty chưa thực hiện đúng các điều kiện được nêu trong các nghị định và luật về kinh doanh bất động sản hiện hành. Việc ban hành văn bản số 7290 để Công ty N&G nhận lại hồ sơ, kiểm tra, hoàn thiện là phù hợp với quy định.

Trong khi đó, mới đây, ngày 12/8, Công ty N&G tiếp tục có văn bản gửi UBND TP Hà Nội kiến nghị thực hiện sang tên quyền sử dụng đất cho khách hàng.

Công ty cho biết, văn bản số 7290 của VP ĐKĐĐ nêu: “Không thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ; hồ sơ không đầy đủ thành phần; không đảm bảo tính thống nhất nội dung thông tin giữa các giấy tờ; hoặc kê khai nội dung không đầy đủ theo quy định”. Tuy nhiên, phía công ty cho rằng không rõ VP ĐKĐĐ yêu cầu bổ sung những loại giấy tờ nào.

Sau 2 năm đóng cả trăm tỷ đồng, khách hàng vẫn chưa biết khi nào được cấp sổ. Ảnh: Hồng Khanh

Doanh nghiệp này khẳng định, theo quy định liệt kê tại văn bản 7290, hồ sơ của công ty đã đầy đủ và được Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội - Chi nhánh số 1 tiếp nhận.

“Công ty nhận thấy VP ĐKĐĐ đã thực hiện không nhất quán, thiếu ổn định xuyên suốt theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và các quy định của luật được phép kinh doanh sản phẩm đất ở kết hợp dịch vụ cho khách hàng tự xây dựng và thực tế công ty đã được VP ĐKĐĐ sang tên giấy chứng nhận đợt 1 cho khách hàng”, văn bản của Công ty N&G nêu.

Ngày 14/8, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có phiếu chuyển gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để kiểm tra, hướng dẫn Công ty N&G thực hiện theo đúng quy định.

Đến nay, hàng trăm khách hàng vẫn chưa nhận được thông tin cụ thể về thời điểm được cấp sổ.

Nhiều khách hàng phản ánh, việc chậm cấp sổ đỏ khiến họ thiệt hại về tài chính, cơ hội kinh doanh. “Nếu có sổ đỏ, chúng tôi có thể vay vốn ngân hàng hoặc chuyển nhượng. Giờ tiền chôn trong đất, cơ hội đầu tư khác mất đi, lại phải trả lãi ngân hàng cho khoản vay trước đó”, bà H. nói.

Khách hàng kiến nghị chủ đầu tư cần có chính sách hỗ trợ, ít nhất là tính lãi suất ngân hàng trên số tiền đã nộp 95% mà chưa nhận được sổ.

Phía N&G cho hay trong khi vẫn đang làm việc với VP ĐKĐĐ thì công ty sẽ ghi nhận những đề xuất của khách hàng.

“Khi vấn đề về sổ đỏ được giải quyết, trên cơ sở ý kiến kiến nghị của khách hàng, công ty sẽ phối hợp làm việc làm sao để hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và khách hàng, vì thiệt hại của khách hàng cũng là của doanh nghiệp. Theo hợp đồng, chậm khoản nào chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng tinh thần của hợp đồng”, ông Lam nói.