Video: Kristi Noem

Trong bài đăng trên mạng xã hội X đêm 7/1 giờ Mỹ (trưa 8/1 giờ Việt Nam), Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kristi Noem xác nhận lực lượng tuần duyên nước này đã thực hiện các cuộc bắt giữ với tàu Bella 1 tại Bắc Đại Tây Dương và tàu Sophia ở vùng biển quốc tế gần vùng Caribe, khi hai tàu trên “từng cập cảng lần cuối ở Venezuela hoặc đang trong hải trình đến đó”.

Đoạn trích thông cáo của bà Noem viết: “Trong hai nhiệm vụ thực hiện vào rạng sáng 7/1, tuần duyên Mỹ đã đổ bộ lên hai con tàu thuộc ‘hạm đội bóng tối’… Với sự lãnh đạo táo bạo và có tầm nhìn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, các đơn vị chiến thuật của tuần duyên Mỹ đã thực hiện chiến dịch đổ bộ an toàn. Một trong 2 phương tiện đó là tàu chở dầu Bella 1 từng cố trốn sự truy đuổi trong nhiều tuần, thậm chí còn đổi tên và lá cờ mà tàu này mang để trốn tránh công lý”.

Đặc nhiệm Mỹ đổ bộ lên tàu chở dầu. Ảnh: Kristi Noem

Đoạn video đăng kèm thông cáo của bà Noem cho thấy, một trực thăng quân sự của Mỹ đang áp sát tàu chở dầu. Ngay sau đó, các quân nhân có vũ trang đã đổ bộ lên boong tàu và nhanh chóng tiến đến đài chỉ huy tàu chở dầu.

Tuy nhiên, thông cáo của bà Noem không nêu rõ con tàu mà đặc nhiệm Mỹ đổ bộ trong đoạn video là tàu chở dầu Bella 1 hay tàu Sophia.

Thông cáo cùng đoạn video được bà Noem đưa ra trong bối cảnh nhà chức trách Mỹ đã bắt tàu chở dầu Bella 1 (tên mới là Marinera) tại Bắc Đại Tây Dương. Bộ Ngoại giao Nga trong một tuyên bố sau đó kêu gọi Washington đảm bảo việc đối xử nhân đạo và tôn trọng những thủy thủ bị bắt giữ, cho phép họ trở về nhà càng sớm càng tốt.