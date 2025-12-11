Lính Mỹ đổ bộ lên tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela. Video: Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi

Theo hãng tin BBC, thông cáo của chính phủ Venezuela đêm 10/12 cáo buộc mục tiêu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong vụ các lực lượng Washington bắt giữ tàu chở dầu ở ngoài khơi Venezuela là “nhằm kiểm soát nguồn dầu mỏ của nước này mà không phải đưa ra bất kỳ sự đền bù nào”.

“Ông Trump đã nêu rõ rằng chính sách hung hăng nhằm chống lại Venezuela là một phần trong kế hoạch có chủ đích nhằm chiếm nguồn tài nguyên năng lượng của chúng tôi. Những lý do đằng sau sự hung hăng kéo dài nhằm chống lại Venezuela cuối cùng đã được hé lộ”, chính phủ Venezuela cho hay.

Theo chính quyền Caracas, lý do thật sự đằng sau động thái của Washington nhắm vào nước này “không phải là vấn đề nhập cư, cũng không phải buôn bán ma túy, cũng không về vấn đề dân chủ hay quyền con người, mà luôn là vì nguồn tài nguyên, dầu mỏ và năng lượng của Venezuela”.

“Chúng tôi kêu gọi các tổ chức quốc tế hãy lên án hành vi trên và Venezuela sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, tài nguyên thiên nhiên và phẩm giá quốc gia của mình”, thông cáo của chính quyền Caracas nhấn mạnh.

Trước đó cùng ngày, trong cuộc họp với các lãnh đạo doanh nghiệp tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Trump xác nhận việc các lực lượng nước này đã bắt giữ một tàu chở dầu ở ngoài khơi Venezuela “với lý do chính đáng”.