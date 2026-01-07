Trong thông cáo trên mạng xã hội X, US EUCOM cho biết Bộ Tư pháp và Bộ An ninh nội địa Mỹ hôm nay (7/1) đã bắt giữ tàu chở dầu M/V Bella 1 vì vi phạm các lệnh trừng phạt mà Washington áp đặt.

Nhân viên của Tuần duyên Mỹ theo dõi tàu Bella 1. Ảnh: US EUCOM/Mạng xã hội X

CNN trích đoạn thông cáo viết: “M/V Bella 1 đã bị bắt ở khu vực Bắc Đại Tây Dương theo lệnh của tòa án liên bang Mỹ ban hành, sau khi bị tàu USCGC Munro theo dõi”.

Theo CNN, Bella 1 là tàu chở dầu bị Mỹ áp lệnh trừng phạt vào năm 2024 vì tham gia hoạt động vận chuyển dầu bất hợp pháp của ‘hạm đội bóng tối’. Vào tháng trước, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ từng cố bắt giữ tàu này gần vùng biển của Venezuela. Tuy nhiên, các lực lượng Mỹ khi đó không thể đổ bộ lên tàu, bởi thủy thủ đoàn đã kịp cho con tàu quay đầu bỏ chạy.

Trong đoạn video được hãng tin RT công bố hôm nay, tàu Bella 1 đang bị theo dõi bởi tàu tuần duyên Mỹ ở vùng biển Đại Tây Dương. Cũng theo RT, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, con tàu đang ở vùng biển quốc tế và hoạt động theo luật hàng hải quốc tế.

Video: RT