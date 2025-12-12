Trong cuộc họp với các lãnh đạo doanh nghiệp hôm 10/12 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận lực lượng đặc nhiệm của Washingron đã chặn và bắt giữ một tàu chở dầu có tên The Skipper ở ngoài khơi bờ biển Venezuela “vì một lý do chính đáng”.

Trong thông cáo sau đó cùng ngày, chính quyền Venezuela cáo buộc động thái trên của Mỹ là nhằm kiểm soát nguồn dầu mỏ của nước này, đồng thời kêu gọi các tổ chức quốc tế hãy lên án hành vi trên.

Trực thăng Mỹ tiếp cận tàu chở dầu ở ngoài khơi Venezuela. Ảnh: Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi

Kênh CBS News hôm 11/12 đã có bài viết tiết lộ những chi tiết xoay quanh vụ bắt giữ tàu trên như lực lượng nào đổ bộ lên tàu The Skipper, cũng như số phận của con tàu này trong những ngày tới.

Lực lượng tham gia bắt tàu chở dầu

Các nguồn thạo tin giấu tên từ quân đội Mỹ tiết lộ chiến dịch bắt tàu chở dầu The Skipper đã được đặc nhiệm nước này thực hiện vào sáng 10/12 (giờ Caracas) ngay khi tàu này rời cảng biển của Venezuela.

“Chiến dịch bắt tàu chở dầu được phát động bởi chiến hạm USS Gerald R.Ford, tàu sân bay có mặt tại khu vực Caribe trong nhiều tuần qua như một phần lực lượng của Mỹ hiện diện trong khu vực. Chiến dịch bắt tàu có sự tham gia của 2 trực thăng, lực lượng đặc nhiệm, 10 nhân viên thuộc Cơ quan Tuần duyên Mỹ và 10 lính thủy đánh bộ. Đội đột kích lên tàu gồm các thành viên trong Đội An ninh và Phản ứng hàng hải của Tuần duyên Mỹ”, nguồn tin nói.

Đặc nhiệm Mỹ đổ bộ lên tàu chở dầu The Skipper. Ảnh: Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi

Điều gì sẽ xảy ra với tàu chở dầu và số hàng hóa trên đó?

Trong cuộc họp báo hôm 11/12 tại Washington DC, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt chia sẻ với các phóng viên rằng con tàu The Skipper “đang trong quá trình tịch thu”.

Bà Leavitt nói: “Một nhóm điều tra của Mỹ đã có mặt tại hiện trường tức trên con tàu, và thủy thủ đoàn đang được thẩm vấn trong khi các vật chứng liên quan đã bị thu giữ… Con tàu trên sẽ được lai dắt về cảng ở Mỹ. Chúng tôi không có ý định thu giữ dầu mỏ. Tuy nhiên, có một quy trình pháp lý để tịch thu số dầu đó, và quy trình này sẽ được tuân thủ”.

Thông tin sơ lược về tàu The Skipper

Theo CBS News, tàu chở dầu The Skipper từng bị Bộ Tài chính Mỹ hồi năm 2022 liệt vào danh sách trừng phạt do đóng vai trò trong mạng lưới buôn lậu dầu mỏ nhằm tạo nguồn tiền cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon.

Thông cáo hồi năm 2022 của Bộ Tài chính Mỹ viết rằng, con tàu The Skipper “có tên khác là Adisa, là một trong nhiều con tàu thuộc sở hữu của ông trùm dầu mỏ Nga Viktor Artemov. Ông Viktor Artemov đã cho vận chuyển dầu của Iran bằng một mạng lưới tàu thuyền thường được đăng ký theo những cách mập mờ, nhằm mục đích né tránh các lệnh cấm xuất khẩu dầu mỏ do Mỹ ban hành áp lên Iran”.

Tuy nhiên, bản thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ khi đó không về nhắc đến Venezuela.