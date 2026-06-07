Theo tờ The Hill, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Hegseth ngày 6/6 đã có bài phát biểu nhân kỷ niệm 82 năm ngày quân đồng minh đổ bộ lên bờ biển Normady để giải phóng Tây Âu khỏi phát xít Đức trong Thế chiến II (D-Day).

Trong bài phát biểu, người đứng đầu Lầu Năm Góc đã cảnh báo châu Âu về tình trạng "ý thức hệ nguy hiểm", đồng thời viện dẫn bài học từ cuộc đổ bộ Normandy để nói về vấn đề nhập cư ở lục địa già.

"Thật đáng buồn khi các bãi biển ở châu Âu lại đang bị những hệ tư tưởng nguy hiểm tấn công. Các bờ biển ở Tây Ban Nha, Italia, Hy Lạp và Bulgaria là nơi đang phải đối mặt với tình trạng nhập cư không kiểm soát. Tới khi nào thì châu Âu mới làm điều gì đó trước các cuộc đổ bộ này? Tôi hy vọng là mọi thứ sẽ không quá muộn màng", ông Hegseth cho biết.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: NYT

Cũng theo Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ, một số quốc gia châu Âu đã trở nên quá "thoải mái" sau nhiều năm yên bình và quên rằng "tự do không phải là điều miễn phí".

Theo giới quan sát, phát biểu của người đứng đầu Lầu Năm Góc đã phản ánh rõ lập trường của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump với chính sách nhập cư của châu Âu. Các quan chức cấp cao của Washington đã nhiều lần cảnh báo làn sóng nhập cư quy mô lớn đang đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với an ninh, bản sắc và sự ổn định của các quốc gia châu Âu.

Hồi tháng 2, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng chỉ trích vấn đề nhập cư ở châu Âu tại Hội nghị An ninh Munich, nhấn mạnh việc kiểm soát nhập cư và bảo vệ chủ quyền quốc gia phụ thuộc vào "ý chí chính trị và năng lực lãnh đạo" của giới chức châu Âu.

"Tôi tin cử tri châu Âu chưa bao giờ bỏ phiếu để mở toang biên giới cho hàng triệu người nhập cư chưa được thẩm tra", ông Vance lập luận.